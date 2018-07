Desmienten la fecundación in vitro de Jacky Bracamontes

Tras anunciar que estaba embarazada por cuarta ocasión y de gemelos, Jacky Bracamontes ha recibido muchas muestras de afecto de parte de sus seguidores. Según publica la revista TVNotas, la bella conductora de televisión, se habría sometido a un tratamiento in vitro para poder quedar embarazada.

Dicha afirmación de la revista antes mencionada, fue desmentida por la agencia que representa a Jacky Bracamontes (MAFAE). También se aseguró que la ex reina de belleza, espera dos varoncitos.

La agencia de Jacky Bracamontes comentó a la revista Quién:

No fue mediante un tratamiento in vitro y no son niños. Sí, son gemelos, pero aún no se sabe el sexo de los bebés.