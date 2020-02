Jacky Bracamontes enamora y causa sensación con su nuevo look

Jacky Bracamontes es sin duda alguna una de las mujeres más hermosas del medio del espectáculo. Su belleza, carisma y talento artístico han conquistado al público. Como parte de su nuevo proyecto la ex reina de belleza mostró su nuevo look en redes sociales, recibiendo muchos halagos por parte de sus seguidores.

"¿Les gusta el look? Si, ya sé, no parezco yo", expresó Jacky Bracamontes en un reciente post en su feed de Instagram, que tiene más de 90 mil likes. "Este look te queda muy bien, muy bonita", "super hermosa", "te vez hermosa de cualquier manera", "con ese look te pareces a tu hija Emilia", "el frequillo no, pero el color divino", fueron algunos de los comentarios que recibió la actriz.

En un video que publicó en las stories de su cuenta en Instagram, comentó: "¿cómo ven mi pelazo? en una semana dos looks diferentes, ¿cuál les gusta más? así morenaza de fuego con fleco, obvio es para un personaje".

Tras 11 años alejada de las telenovelas, Jacky Bracamontes dio a conocer anteriormente que llevará a cabo un nuevo proyecto, que además será su debut en las series. "¡Voy a hacer una serie! La verdad es que el personaje está bien padre y se hace aquí en México", informó en el programa Netas Divinas.

La esposa de Martín Fuentes (corredor de F1), señaló que aceptó este proyecto ya que el rodaje se hizo en el país y no tuvo la necesidad de viajar y separarse por mucho tiempo de sus cinco hijas.