Jacky Bracamontes enternece con su foto junto a sus gemelas

Cada publicación que hace Jacky Bracamontes nos llena de amor. La bella conductora de televisión suele compartir en sus redes sociales además de sus proyectos profesionales, su faceta como madre ahora de cinco bellísimas muñequitas.

Para muestra, el más reciente post quen hizo Jacky Bracamontes junto a sus gemelas Emilia y Paula, quienes nacieron a fines del pasado mes de diciembre. En la foto en blanco y negro, podemos ver a Jacky sosteniendo a sus hijas, su mirada lo dice todo.

"No puedo de amor por ustedes", expresó Jacky Bracamontes en su publicación en Instagram, que tiene más de 270 mil likes.

Asimismo compartió una foto donde una de sus gemelas, toma del dedo a su mami: "siempre de la mano, por ustedes todo mis nenas", señaló Jacky Bracamontes.

Hace unos días, Jacky Bracamontes comentó a MezcalTV, como logró recuperar su figura a tan solo un mes del nacimiento de sus gemelas Emilia y Paula: "cinco hijas ese es el secreto, cinco hijas que no paras en todo el día; de verdad que no he descansado desde que di a luz, y con cesárea que no es fácil".