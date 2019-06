Jacky Bracamontes, entre lágrimas, recuerda la muerte de su hijo

Jacky Bracamontes vivió uno de los momentos más tristes y dolorosos de toda su vida en marzo de 2013. La conductora de televisión estaba embarazada por primera vez y de mellizos. Lamentablmente a los pocos minutos de haber nacido, su hijo Martín falleció.

La también actriz y modelo vivía sentimientos encontrados, por el lado feliz por haberse convertido en mamá de "mini Jacky" y por otro lado, con el corazón roto por la muerte de su hijo Martín. En una reciente emisión del programa Neta Dividas que se transmite por Unicable, Jacqueline Bracamontes habló por primera vez de este difícil momento por el que atravesó.

Contó que durante el parto ella no entendía lo que pasaba, pero que tras su recuperación y luego de que su esposo Martín Fuentes le dio la noticia, lloró mucho y se cuestionó por qué le pasaba eso a ella.

“Yo cuando viví ese duelo, cuando mi marido me platicó, porque a mí me durmieron cuando estaba pariendo en la césarea. Entonces yo empecé a preguntar '¿qué pasa? ¿qué pasa con Martín?'. Me durmieron porque me vieron tan mal y yo con la panza abierta, entonces hasta después me enteré".

Cuando llega mi marido y me platica todo esto, obviamente yo lloré meses, todos los días y todo era '¿por qué?, ¿por qué a mí?, ¿por qué se lo llevó?'.

Luego de varios meses sumida en la tristeza, Jacky Bracamontes optó por trata de sacar un aprendizaje; en vez de preguntarse el por qué, comenzó a cuestionarse para qué pasaban las cosas.

“Una persona me dijo 'ya no vuelvas a preguntar por qué, pregunta para qué'. Hasta hoy no había encontrado la respuesta, hasta lo que me dijo Jacky, para qué… para tener un angelito en el cielo, como que ella me dio la respuesta”.

Jacqueline Bracamontes y su esposo Martín Fuentes, han formado una adorable familia junto a sus bellas hijas Jacky, Carito, Renata, Paula y Emilia, quienes tienen a su ángel de la guarda, su hermanito Martín.