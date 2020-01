Jacky Bracamontes habla como nunca sobre la muerte de su hijo

Roger González inició este 2020 con un nuevo proyecto, "Roger González presenta". En el primer episodio tuvo como invitada a la hermosa conductora de televisión Jacky Bracamontes, quien abrió su corazón y habló sobre uno de los momentos más dolorosos de su vida, la muerte de su hijo Martín. "Hay situaciones en nuestra vida en donde nos pasan cosas muy malas, pero como dice Jacky, la pregunta no es por qué te pasan esas cosas a ti, si no ¿para qué me pasan? ¿qué puedes aprender a pesar de las dificultades que estás viviendo?", cita la descripción del video en YouTube.

Jacky Bracamontes contó a Roger González: "lo más complicado que me ha tocado vivir es que, en mi primer embarazo, me embaracé de dos bebés, un niño y una niña, en el embarazo, iba todo súper bien, pero en la semana 34 empecé con contracciones, me dice el doctor, 'es que es un embarazo gemelar, es normal'".

"Para no hacerles el cuento largo, desde que empecé las contracciones, esto fue un lunes, y el viernes me dice el doctor, 'vente al hospital ahorita, porque esto es emergencia, algo no está bien', entonces llegué, me trataron de controlar las contracciones".

Y… pues el bebé ya había fallecido tres días antes, entonces, en cuanto a mi familia, lo más fuerte que me ha tocado es la muerte de mi bebé.

La actriz y ex reina de belleza, comentó que no conoció a Martín a la hora del parto, "porque además entramos al parto pensando que estaban los dos bebés, porque ellos buscaban los latidos de su corazón, buscaba el del niño, a quien le íbamos a poner Martín, y decían ¡aquí está el de Martín!, pero era el eco del de mi niña, el bebé ya llevaba tres días muerto y no nos habíamos dado cuenta, por eso empecé con las contracciones".

Mucha gente me pregunta que si ya superé lo de la muerte de mi bebé y, la verdad, hasta ahora entendí que es algo que no voy a superar nunca.

"Se aprende a vivir con eso, con ese dolor, pero nunca se supera y eso que yo nunca lo conocí, no me imagino la gente que tiene esa desgracia de haber perdido un bebé que conoció, es algo muy duro; Martín, mi hijo, vino a salvarle la vida a mi Jacky, porque si ella hubiera estado sola, ella se hubiera ido, entonces ¿para qué?, para salvarle la vida a su hermana y ahorita tenemos un ángelito que me cuida a mis cinco hijas".