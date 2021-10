Jacky Bracamontes lleva a otro nivel el como lucir un vestido negro de noche

Jacky Bracamontes de 41 años de edad es otra de las famosas que dan cátedra de como vestirse con mucha elegancia para un evento, aunque en esta ocasión fue para el programa Así se Baila donde es la conductora.

Fue con un vestido negro con el cual la actriz mexicana acaparó miradas de todo tipo, por si fuera poco lució un peinado vanguardista pues eligió un recogido para presumir sus accesorios, como aretes y detalles de su espectacular vestido.

Las zapatillas de la ex reina de belleza también dieron mucho de que hablar, pues eran de cristal de la parte donde se ajustan, pero eso no es todo su maquillaje de noche le dio un toque más elegante a su bello rostro.

"Loving your look! Si eso es para los ensayos ya me imagino como andarás el domingo!", "Si por supuesto cada domingo se pone la competencia más difícil y me deja picado para el próximo domingo saludos Jacky José Olivares saludos", escriben los fans en la foto de Jacky Bracamontes.

Jacky Bracamontes muy coqueta con su vestido negro/Instagram

Recordemos que para muchos la anfitriona del programa no solo hace un trabajo espectacular, sino por ser una madre muy entregada a sus hijas a quienes consiente demasiado, pues basta con ver las publicaciones que hace sobre ellas y también de su esposo.

Para quienes no lo sabían la guapa mujer se tuvo que marchar del programa Netas Divinas debido a la oferta de trabajo que le ofrecieron en Miami en Así se Baila donde ha engalanado con cada uno de sus vestidos de lujo total.

Además llama mucho la atención de todos debido a lo fitness que se ve y es que a pesar de haberse sometido a una cirugía estética la cual admitió después de todos sus embarazos, los fans han quedado sorprendidos por lo bien que le dejaron el cuerpo.

Cabe mencionar que Jacky Bracamontes se ha dado a conocer por ser una mujer muy transparente no solo con sus fans, sino con las personas que la rodean, algo que les fascina, pues muy pocas personas del medio de la farándula son así y ella es una de esas cuantas pocas.

Leer más: Locamente enamorado Gabriel Soto felicita a Irina Baeva por su cumpleaños 29