Jacky Bracamontes, muy segura de sí misma, responde a fuertes declaraciones de Elizabeth Gutiérrez

Hace ya varios años la actriz mexicana Jacky Bracamontes publicó su autobiografía "La pasarela de mi vida: ¡Para atrás, ni para tomar vuelo!", donde narró cómo fue su romance con el actor cubano William Levy. Según la ex conductora el programa "La Voz México" y participante del certamen Miss Universo, su relación amorosa con el galán de telenovelas terminó, al enterarse de que Elizabeth Gutiérrez estaba esperando otro hijo suyo.

En una charla que la actriz Elizabeth Gutiérrez tuvo hace unas semanas con Érika de la Vega para su podcast "En defensa propia", reaccionó por primera vez al romance de Jacky Bracamontes y William Levy, padre de sus dos hijos.

Según la también modelo estadounidense, Jacky insinuó que ella se embarazó para retener a su lado al actor. "Yo no tengo la necesidad de amarrar a ningún hombre, yo solo tengo dos hijos, y si te preguntas por esa persona, no sé cuántos, pero definitivamente más de dos, entonces pregúntenle a ella quién necesita amarrar a quién".

Elizabeth hizo referencia a las cinco hijas que tiene Jacqueline Bracamontes con el piloto de carreras Martín Fuentes. Agregó que admiraba a la mexicana y pensaba que era "una persona admirable, buena mujer, desafortunadamente me tocó conocer otro lado de ella, nadie me lo contó, yo lo viví, entonces después escribe un libro y quiere verse como una víctima cuando no lo es. Poner esa parte de que me embaracé, se me hace un poquito de mal gusto, pero bueno, no pasa nada, le deseo toda la felicidad del mundo".

En un reciente encuentro que tuvo con unos medios de comunicación, Jacky Bracamontes fue cuestionada por las fuertes declaraciones de Elizabeth Gutiérrez.

Manifestó que todo ya está dicho en su libro, "y se los estoy aclarando para que quien tenga duda lo lea y recuerde lo que dije, porque luego ponen en mi boca palabras que yo no dije". Asimismo, dejó muy en claro que si alguien pretende que ella hable mal de una mujer, "jamás lo haría, nunca lo he hecho, hablar mal de nadie y mucho menos de una mujer".

Sobre si se arrepentía por haber publicado su autobiografía y si se sentía vulnerable como mujer, muy segura de sí misma, respondió estar tranquila "con lo que fui, con lo que soy y con todas las vivencias que me han tocado vivir a través de mi vida, que me han hecho ser la mujer que soy hoy".

Jacky Bracamontes se describe como "una mamá feliz, orgullosa con muchas metas tanto en lo laboral como en lo personal y para mí, lo más importante es educar a mis niñas para ser unas niñas de bien, sonrientes, felices y eso es en lo que yo me enfoco".