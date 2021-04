Jacky Bracamontes presume su cuerpazo en bikini, despierta pasiones y miles de halagos

México. Jacqueline Bracamontes, actriz originaria de Guadalajara, Jalisco, México, impacta en Instagram al compartir una imagen suya en la que aparece en bikini entre el agua, con ello despierta pasiones entre sus fans y también miles de halagos.

Jacky Bracamontes, cuya actuación puede verse actualmente en la telenovela de Telemundo La suerte de Loli, a sus 41 años de edad luce cuerpazo de veinteañera en una imagen que publica en Instagram y con la que asombra a sus fieles seguidores.

Por fin me esta regresando el alma al cuerpo!!!", titula Bracamontes el post en el que luce su silueta perfecta y de inmediato sus fans le escriben: " Y que cuerpoooooo��", "no, pues me desmayo", "Madre mia pero que belleza veo aqui", entre muchos más.