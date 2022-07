Jacky Bracamontes presume su lujoso viaje a París con todas sus hijas lleno de mucho lujo

Jacky Bracamontes de 42 años de edad, ha sabido muy bien como pasar las vacaciones en familia, ya que en uno de sus más recientes viajes se le vio en Francia con toda la actitud y dejando en claro que las salidas internacionales son lo suyo, pues quiere que sus hijas conozcan todo el mundo.

Resulta que en sus redes sociales, Jacky Bracamontes se dejó ver espectacular con sus hijas y su esposo Martín Fuentes posando desde la Torre Eiffel, además dejó en claro que aunque las más pequeñas de su familia no van a recordar del todo dichas vacaciones, asegura que es lo mejor que pudieron haber hecho.

"Sueño hecho realidad gracias a mi @mft07 !!! Soy de las personas que ama Francia!!! Pero debo confesar que yo no estaba de acuerdo en traer a las niñas tan chiquitas a Europa (Emi y Pau ni se van a acordar) PERO… papá insistió y no me arrepiento, ha sido increíble!!! GRACIASSSS!!!", escribe la guapa conductora mexicana en la foto.

Pero eso no es todo, pues lo que impacta para muchos es como la presentadora sigue demostrando con su belleza total, es decir, la podemos ver increíble con un cuerpazo de diez, además de plena en todos los aspectos, pues en los últimos años han venido cosas buenas para la ex reina de belleza, en especial en lo laboral donde se le ha visto activa en la pantalla chica.

"Todas son hermosas , pero La Niña de la camisa verde, esa niña va hacer un artista como la mamá o modelo , Bendiciones a bella familia", "Hermosa fotografía que bonita familia dios te siga bendiciendo", "Ellas tal vez no, pero ustedes tendrán ese recuerdo hermoso en su corazón... Saludes para su querido padre el Sr. Bracamontes", escriben las redes sociales sobre dicho viaje.

Cabe mencionar que una de las cosas que desean los fans de la guapa Jacky Bracamontes, es que regrese pronto al mundo de las telenovelas, pues quieren verla en un estelar, pero se le ha visto muy ocupada en Miami, donde actualmente trabaja y podría tener contrato largo.