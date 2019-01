Jacky Bracamontes revela como recuperó su figura tras embarazo

Recientemente Jacky Bracamontes estuvo en un evento de la cadena Telemundo en la ciudad de Miami, Florida donde sorprendió a todos ya que a un mes de dar a luz a sus gemelas, lucía una espectcular figura.

En entrevista con MezcalTV, Jacky Bracamontes resaltó que no existe ni la dieta ni la rutina de ejercicios perfecta y que su pérdida de peso, se debe a que es una mamá de tiempo completo.

Cinco hijas ese es el secreto, cinco hijas que no paras en todo el día; de verdad que no he descansado desde que di a luz, y con cesárea que no es fácil.

"He estado corriendo detrás de las grandes atendiendo a las bebés, tratando de que nadie se sienta excluida, que todas se sientan amadas, entonces eso es parte del secreto”, comentó Jacky Bracamontes.

Sin embargo, la también actriz y ex reina de belleza Jacky Bracamontes, sí reveló algunas prácticas que le han ayudado a adelgazar y recuperar su abdomen plano.

La amamantada también ayuda. Me estoy alimentando bien, tomo agua, no he hecho ejercicio porque no he cumplido ni la cuarentena, pero bueno, yo creo que tiene que ver un poquito de genética también.