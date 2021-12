Jacky Bracamontes sufre tremendo golpe al chocar con su hija

Jacky Bracamontes de 42 años de edad tuvo un fuerte percance mientras se divertía con una de sus hijas en los carritos chocones y es que mientras ella era la copiloto, la menor chocó contra otro vehículo lo que provocó que se diera un fuerte golpe en el pecho por lo que sus fans se asustaron.

Y es que en el video que la misma Jacky Bracamontes subió a Instagram, se puede ver la cara de dolor de la famosa quien recibió muchos comentarios por parte de sus fans, pues querían saber si estaba bien, pues el golpe fue muy aparatoso, además no se logra observar si traía el cinturón de seguridad.

"Enseñarle desde pequeñas como es que se debe manejar no sería mejor??? Asi como las señales de tránsito etc etc", "Pobre que sacudo yo no me levantaría de la camita en varios días eso pasa por jugar con niños ahora sí que ni modo hay que aguantar", "No esta por demás una revisión con un ortopedista luego esos chicotazos hay que revisarlos", le escriben a la famosa por el golpe.

Para quienes no lo saben la conductora mexicana tomó un crucero a lado de su familia y se la ha pasado muy bien, ya que han llegado a distintas partes, donde se la han pasado muy bien, además han tenido la oportunidad de convivir más, prueba de ello han sido las fotos y videos que comparten en sus redes.

Otra de las cosas por las que Jacky Bracamontes es muy querida por sus fans, ha sido por la manera tan espectacular en que viste la actriz desde ropa formal hasta vestidos de gala siempre ha llamado la atención en cualquier parte, además sus maquillajes también son la sensación pues hacen cada combinación extraordinaria con ella.

Jacky Bracamontes también se caracteriza por ser una excelente anfitriona en cualquier evento que le pongan, que va desde ceremonias musicales, hasta reality shows donde el público queda encantando con su presencia, además es una mujer alejada de la polémica, pues siempre ha tratado de mantener su vida privada alejada de los medios.

