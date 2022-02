Jacky Ramírez y Fer Moreno con sus mejores bañadores derriten las redes

Jacky Ramírez y Fer Moreno tienen no solo tienen a todos con el ojo cuadrado por su llegada a la temporada 9 de Acapulco Shore, sino por lo bellas que se ven en sus redes sociales donde cada día más ponen con la piel chinita a sus seguidores por las poses que usan en todo momento.

Si echas un vistazo a las redes sociales de Jacky Ramírez, podrás ver como se ve la chica después de haberse realizado unos retoques estéticos con los que se ve demasiado espectacular y los ha compartido con algunos bañadores, con los cuales se ve como una verdadera diosa, además de tener toda la actitud de una reality star.

"No cabe duda que ver tanta belleza, me alegra el día", "Jacky reina tú si eres una amiga de verdad para Fer las quiero chingonas", "Quiero tomarme una foto contigo ¿tendré esa oportunidad?", "Tan guapa como tan mala, sabes pero que haríamos si no hubiera malas", "Cuando gustes te consigo un pase para que entrenes en seven day gold paseo Querétaro", escriben las redes sociales.

Por su parte Fer Moreno también le está entrando con todo al modelaje, pues también ha posado como una verdadera diosa en las fotos donde aparece con bañadores o de plano con ropa super coqueta con la deja en claro que la figura la tiene y al igual que Jacky Ramírez tiene la misma actitud, por lo que son muy elogiadas y más por verlas de nuevo en Acapulco Shore.

"Son de esas mujeres únicas su cara es impactante te amo", "Qué bonito resultado!! Gracias por cuidarte somos un buen team", "Admiro a este tipo de preciosas que se tatúan! Yo tengo terror a tatuarme y que me arrepienta", escriben las redes a la belleza de Fer Moreno.

Cabe mencionar que en los primeros capítulos de Acapulco Shore estas chicas ya tuvieron su primera batalla, una de ellas fue cuando Jaylin Castellanos se agarró a golpes con varios de sus compañeros entre ellos las dos amigas del momento que aunque no usaron la fuerza física se dijeron de muchas cosas por la batalla a la llegada de su colega a Colombia.

Leer más: Cuando Anahí interpretó a la soberbia y problemática Jessica en Clase 406