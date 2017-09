Jacky confiesa la verdad que todos esperaban

Recientemente la conductora Jacky Bracamontes mostro una pequeña pancita que rápidamente provoco sospechas de que la actriz se encuentra de nuevo embarazada, aunque ella dio la cara afirmando que no hay marcha atrás.



"Gracias por haberme dicho gorda" comento Bracamontes al comentarse sobre su abultado vientre en la presentación a prensa de la nueva temporada de "La Voz México" en donde negó rotundamente que espera un bebé.

Gracias mi @rosy_maquillaje y @anlle11 por estar siempre conmigo!! Las quiero!!! #workworkwork #dreamteam #makeup #hair Una publicación compartida por Jacky Bracamontes (@jackybrv) el 7 de Ago de 2017 a la(s) 3:20 PDT



"Sí lo tengo que decir, ya le tengo que bajar a las tortas porque no tengo el abdomen de acero que quisiera tener, pero no estoy embarazada" menciono ante la prensa.



Después de negar su embarazo ante la prensa es muy bien sabido que la bella quiere tener un varón al lado de su marido.

LISTÍSIMAAAAAAAAAA!!! #Repost @lavozmexico ・・・ @jackybrv está lista para #lavozméxico ��✌��☺️ Una publicación compartida por Jacky Bracamontes (@jackybrv) el 25 de Ago de 2017 a la(s) 2:14 PDT



"Estamos en pláticas, pero tres hijos es muchísimo. Obviamente nos encantaría que fuera un niño, pero la realidad es que pueda venir una niña le dije a Martín: "Okey, vamos a pensarlo, pero es tu última oportunidad porque el hombre es el que pone el sexo"



Los rumores del supuesto embarazado de Jacky son cada vez más fuertes y hasta en las redes sociales la criticaron por volverse a embarazar por su extra vientre abultado los fanáticos le comentaron a la actriz que su matriz no es una máquina para hacer bebés.

Happy bday amigocho del alma @soybenhu !!! Te adoro!!! Una publicación compartida por Jacky Bracamontes (@jackybrv) el 1 de Sep de 2017 a la(s) 1:38 PDT



SOSPECHAS EN LA VOZ

El productor Miguel Ángel Fox presentó a las personalidades que forman parte de la sexta temporada de La Voz México, por lo que se confirmó que Jacqueline Bracamontes nuevamente estará a cargo de la conducción.



LOS OJOS ESTUVIERON PUESTOS EN JACKY YA QUE, DESDE HACE DÍAS, SE RUMORA QUE OTRA VEZ ESTÁ EMBARAZADA.

¡Juntos escribiremos una nueva historia en #lavozméxico! Una publicación compartida por La Voz... México (@lavozmexico) el 25 de Ago de 2017 a la(s) 1:40 PDT





LOS CELOS DE SU ESPOSO

Todos sabemos que la conductora fue pareja sentimental del actor cubano William Levy con quien participo en telenovelas y es que Jacky sufrió los celos de su esposo Martín Fuentes, luego de que una ex pareja de Martín, le hiciera llegar “amablemente” una serie de escenas románticas de la actriz en diversas telenovelas, entre ellas a lado de William Levy, lo que el corredor de autos F1 no vio con muy buenos ojos.

Increíbles las nuevas atracciones de @waltdisneyworld en #AnimalKingdom !!! Pandora the World of Avatar es espectacular!! #VisitPandora #avatarflightofpassage #JuntosEnDisney #familyfirst #happyme @mft07 Una publicación compartida por Jacky Bracamontes (@jackybrv) el 27 de Jul de 2017 a la(s) 3:46 PDT



Cuando nos conocimos, yo creo que una galana que tenía él, quien seguramente quería romper la relación, le mandó un mail y le dijo ‘Mira, no todo lo que brilla es oro’ y le mandó los links de todas mis telenovelas”.



“LE DIJE ‘LO QUE NO FUE EN TU AÑO, NO TE HACE DAÑO’ Y QUE, SI YO ME PONÍA A ESCARBAR, SEGURAMENTE ENCONTRARÍA. TAMBIÉN DIJE, FUE LO QUE PASÓ, ESTABA HACIENDO MI TRABAJO, PERO YA NO”.





Además, Jackie comparte imágenes de sus pequeñas con las que disfruta al máximo cada momento.





"Hola preciosa jacky eres una súper mamá pero debes de cuidar tu columna. Te lo digo por experiencia. Un abrazo y muchas bendiciones para ti y tu casa." Que buena madre eres Jacky al complacer a tus princesas... Pero nombre ya estan bien grandes que caminen. Jajaja. Juntas ah de pesar lo que tu pesas flaquita! Cuidate! Campeonas y hermosas Dios te las bendiga siempre Jacky saludos desde bogota colombia.

Mi Carito la pasó espectacular hoy! Gracias a todos por sus felicitaciones! Pero sobre todo a mis queridos @isabelelenaoctavio y @fantasmagorico777 por esta fiesta tan linda en honor a mi Carito!!!������������❤️ Una publicación compartida por Jacky Bracamontes (@jackybrv) el 9 de Jul de 2017 a la(s) 8:11 PDT

Con información/Tv notashttp://www.tvnotas.com.mx/noticias-espectaculos-mexico/jacky-habla-de-su-embarazo-confirma-lo-que-todos-esperaban-y-no-hay

Te puede interesar