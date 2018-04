Jacky Bracamontes revela el trago amargo de su acoso sexual

La hermosa actriz y conductora de televisión Jacky Bracamontes, reveló que ella también fue víctima de acoso sexual.

Tras el desagradable momento que vivió María Fernanda Mora, reportera de Fox Sports, durante una transmisión en vivo, Jacky Bracamontes habló sobre dicho tema.

En días pasados, la reportera deportiva María Fernanda Mora, se encontraba cubriendo la final de Concachampions cuando uno de los seguidores del Club Guadalajara la toqueteó, por lo que no dudó en voltearse y agredirlo con el micrófono al sentirse acosada.

En entrevista con el programa De Primera Mano de Imagen Televisión, Jacky Bracamontes se solidarizó con María Fernanda.

No se vale que hagan eso, pero lo que pasa es que hay tanta gente y están tomados que a veces se sale de control, pero no debería de suceder.

Cuando a Jacky le preguntaron si alguna vez había sido víctima de acoso sexual, contestó que sí y narró por lo que tuvo que pasar:

Cuando estuve trabajando en los estadios, que la gente toma, a mi me agarraron una pompa, me dieron beso en la boca, a mí me dio mucho coraje y me hervía la sangre, pero ¿quién era?, o sea, quién me agarró así, volteo y había 30 personas, ¿a quién le echas la culpa?.