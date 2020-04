Jacqie Rivera presenta a su hijo por primera vez en una fotografía

La cantante Jacqie Rivera acudió a sus redes sociales para compartir una increíble noticia, pues celebra la llegada de su primer hijo hombre, a quien nombró Julián, y nació el 27 de abril mediante un parto en casa.

Fue mediante su cuenta de Instagram en donde la joven, hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, compartió la primera fotografía de su bebé, en donde reveló que nació con un peso de 8.4 libras, 3 kilos y 800 gramos aproximadamente.

"No puedo expresar lo que siente mi corazón. Estoy tan llena de gratitud. Dios me ha bendecido con mucho más de lo que podría ganar o merecer. Y el elegir tener a JJ en casa fue la mejor decisión de que pude tomar. No puedo explicar la experiencia, pero algo cambió en mí. A las personas que me amaron y me ayudaron a no rendirme. Gracias", compartió.

La publicación alcanzó a pocas horas de su publicación más de cien mil me gustas y cientos de comentarios en donde sus seguidores y fanáticos de su madre le escribieron mensajes llenos de amor, cariño y apoyo para esta hermosa etapa.

Previo a el anuncio oficial, mucho se había rumorado sobre el nacimiento del bebé, ya que algunos medios de comunicación ya anunciaban su nacimiento de acuerdo con algunas fuentes oficiales cercanas a la familia, pero los Rivera se mantuvieron en silencio ante esto.

Sin embargo, fue hasta hoy cuando la estrella del reality show "The Rivera's" anunció la llegada de su bebé mediante dos publicaciones, en la primera se leía una frase que dice: "La pequeña leyenda ha llegado" y la segunda al lado de su bebé al momento del nacimiento.

Julián Joy Campos nació el 27 de abril de 2020 a las 12:59 pm en casa de Rivera, y mediante una publicación en Instagram, agradeció a todos sus seguidores por todo el cariño y apoyo que le demostraron.

Cabe mencionar que este es el primer hijo hombre de la famosa, así como el primer nieto de la cantante Jenni Rivera, pues Jacqie y Mike, ambos tienen hijas.