Jacqie Rivera sin maquillaje comparte lo difícil que ha sido estar en pleito con su familia

Jacqie Rivera de 33 años de edad sin maquillaje y con un fuerte mensaje, demostró que el 2021 no fue nada fácil para ella, ya que tuvo que pasar por muchas cosas, entre ellas ser la nueva albacea de sus hermanos después de que su tía Rosie Rivera lo dejara de ser, pues al parecer tuvieron problemas con ella.

Si puedo ser honesto con todos ustedes, el Año Nuevo fue duro para mí este año. Lo estaba temiendo. Tal vez sea porque no había llorado el año que acabamos de vivir o tal vez es que siento que no sé hacia dónde se dirige la vida y no sé qué planear. El año pasado fue un gran giro en la trama y perdí la seguridad sobre la que había construido mi vida y cómo pensaba que sería la vida, dice parte del mensaje de Jacqie Rivera.

Y es que como muchos ya lo saben en estos momentos la dinastía Rivera se encuentra separada entre tíos y sobrinos, pues los hijos de Jenni Rivera exigieron una auditoria para saber como estaban las ganancias que ha generado los negocios que dejó la cantante en vida, algo que no les gustó del todo tanto a Rosie como Juan quienes se han defendido de todo tipo de insinuaciones.

Y me di cuenta más que nunca de que los planes de Dios a veces no siempre se ven como los imaginamos. Entonces, cuando llegó el Año Nuevo, me sentí tan desprevenido o motivado y me di cuenta de que quizás aquí es exactamente donde Dios quiere que esté. Es en este lugar de lo desconocido donde aprenderé a seguirlo mejor, sigue el mensaje de la nueva titular de la familia.

Para quienes no lo saben Jacqie Rivera es quien más estresada ha estado en estos últimos meses pues al parecer era la única quien se llevaba bien con sus tíos tras el pleito, pero las cosas se salieron de control al hacerse el escándalo el público.

Por si fuera poco los miembros de esta familia se han dejado de seguir debido al pleito donde la misma abuela de los chicos defendió a capa y espada a sus hijos, pues fueron tachados de supuestamente robar.

