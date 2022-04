Jacqueline Andere desmiente estar enferma: "Sigo trabajando y estoy bien"

México. La primera actriz mexicana Jacqueline Andere ni está enferma, ni se retira, y es ella misma quien lo cuenta en entrevista con TVNotas: "Sigo trabajando y estoy bien...", menciona la mamá de la también actriz Chantal Andere.

Jacqueline Andere tiene 83 años de edad y en reciente imagen que su hija Chantal compartió en redes sociales asombró, puesto que luce una piel suave, cuerpo saludable y sorprende más porque en ella aparenta tener unos 60 años de edad.

Andere, quien ha hecho muchas villanas en telenovelas mexicanas como La madrastra y Soy tu dueña, por citar algunas, también revela que si "algo le pasara", se iría feliz y satisfecha por sus logros personales y profesionales.

"Ya viajé, tuve un amor incondicional, vi crecer a mi hija que es fenomenal, veo a mis nietos crecer y quiero seguir trabajando mientras Dios me presta vida, en mí no existe la palabra retiro. La vida no me debe nada ni yo a ella.”

Jacqueline Andere es un ícono en el mundo del espectáculo de México, puesto que se dedica a él desde su juventud y tiene experiencia en teatro, cine y televisión, además es admirada por su talento y personalidad.

Jacqueline Andere ha hecho en México teatro, cine, televisión y hasta muchas fotonovelas desde su juventud. Foto de Internet

La señora Andere se dice feliz porque tiene una trayectoria artística de 66 años y se siente orgullosa de ella: "Después de 66 años de trabajar gozo mucho el teatro y, sobre todo, después de esta enfermedad (COVID-19) porque pensaba que a lo mejor ya no iba a estar y decía: ‘¡Dios mío! Dame tiempo’ (ríe), pero estoy muy contenta”.

Además cuenta con el cariño del público y muchos amigos actores, y entre ellos señala al fallecido Ernesto Alonso, "El señor telenovela": "Fuimos grandes amigos, siempre me dio papeles importantes, decía que conmigo el éxito estaba asegurado”.

La primera actriz recordó a su fallecido y único esposo José María Fernández, con quien se casó a los pocos días de haberse conocido, y padre de su única hija Chantal Andere.

“Me llevaba 24 años, pero eso nunca me importó, nos queríamos, por eso es que duramos tanto”, señala del señor Fernández, además confiesa que tras quedar viuda se enfocó a su carrera y jamás se fijó en otro hombre.

Doña Jacqueline Andere y su hija Chantal. Foto de Instagram

María Esperanza Jacqueline Andere Aguilar es el nombre completo de doña Jacqueline, es originaria de CDMX, y entre las muchas películas que la han marcado como actriz en el cine destacan El ángel exterminador, de Luis Buñuel y Yesenia, de Yolanda Vargas Dulche.