Jacqueline Andere recibe todo tipo de piropos al lucir piernas de impacto en minishorts a sus 83 años

La razón detrás de la fotografía es que Chantal se siente muy orgullosa de ella y está impresionada que luzca tan juvenil a sus 83 años . "Me impresiona muchísimo que a sus 83 años se vea y esté así de fantástica. Ella siempre trabajadora, feliz, solidaria, un ser humano excepcional. Podría escribir horas y horas de todas sus virtudes. Sentí muchas ganas de compartir con ustedes esta joya de foto. Bendita genética", escribió la actriz en la descripción de la fotografía.

Jacqueline Andere le roba la corona a Maribel Guardia y se luce con un corto atuendo presumiendo piernas de impacto, y mejor conservada que otras mujeres de su edad. De inmediato los comentarios no se hicieron esperar y la llenaron de piropos, entre los que figuraron diferentes figuras del medio del espectáculo.

