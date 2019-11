Jacqueline Arenas: Quiero llegar a ser una de las reinas

Mazatlán.- La guapa Jacqueline Arenas, de 22 años, estudiante de la Li-cenciatura en Merca-dotecnia de Tecmilenio, está centrada en una bonita experiencia al ser candidata del Carnaval Internacio-nal de Mazatlán 2020.

“Estoy orgullosa de haberme animado a ir por esta ilusión, estoy muy emocionada y muy feliz”.

Foto: Jorge Osuna

Va por la corona

Resalta que el carnaval es parte de la cultura de Mazatlán y nos representa a nivel internacional.

“Para los mazatlecos el carnaval significa muchísimo, porque es algo que siempre esperamos con ansias y cada uno de sus eventos nos une como ciudadanos. Es padre sentir esa unión y ese espíritu fiestero”. Refiere que su prima Karen Tirado fue reina de los Juegos Florales del 2010 y una de sus mejores amigas Alexa Méndez también se coronó en el 2018, esto la motivó a ir también ella por el sueño de ser soberana de la tradicional celebración.

Indica que durante el tiempo que ha estado de candidata ha disfrutado cada una de las actividades, que han sido de gran aprendizaje.

“Vale la pena, es una experiencia muy padre vivirla, que yo le recomendaría a las personas vivirla, más porque muchas han tenido el sueño de estar y no se animan a lanzarse de candidatas, yo les recomiendo que lo hagan, vale mucho la pena”.

Foto: Jorge Osuna

Recuerda que desde niña sus padres la llevaban a los eventos de carnaval, en especial al combate naval, admiraba a las reinas infantiles, el ver la carroza real y sus hermosos vestidos.

“El evento que más me ha gustado es el combate naval, el cual me ha traído más recuerdos de cuando estaba chiquita, vivo cerca de donde se realiza, salía mi papá a verlo con nosotros. Desde niña me quería meter de reinita infantil y mis papás nunca me dejaron y ahora voy por mi corona”.

Agradece el apoyo que le han brindado sus amigos y familia, en especial a sus padres para ahora aspirar al reinado.

Indica que cada que asistía a los eventos sentía una vibra muy bonita, una añoranza por verse algún día en el escenario y que la coronaran.

Entre sus hobbies está la natación. Le gusta ir a la playa a nadar en compañía de su familia, disfrutar del mar y los paseos.

Foto: Jorge Osuna

Resalta que el puerto tiene mucho que ofrecer a los visitantes en especial.

“El carnaval es parte de nuestra cultura y de nuestras tradiciones y es bueno inculcarlo a las demás personas, invitarlos a que vengan a disfrutar de la fiesta y sus eventos, es trasmitirles un poco de la cultura y nuestras tradiciones”.

Comparte que uno de sus sueños a corto plazo es poder ganar la corona de reina del Carnaval Internacional de Mazatlán, en unos años más espera poder emprender su propia empresa.