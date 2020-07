Jacqueline Bracamontes celebra el cumpleaños de Renata inspirado en Uma de Descendientes

Cuando se trata de consentir a sus hijas Jacky Bracamontes no se detiene, prueba de ello es la fiesta de cumpleaños que le hizo a su hija renata al cumplir cuatro años de edad. Jaqueline consintió desde muy temprana hora a su niña y organizó una piscinda para sorprendela con un enorme pastel de tres pisos inspirado en el personaje de Uma de la película Descendientes, por lo que sus fans quedaron emocionados al ver la cara de felicidad de la pequeña Renata.

La celebración comenzó desde la semana pasada, ya que Jacky Bracamontes hizo una especie de escalera para juntar el cumpleaños de su otra hija Carolina, con el de Renata, es por eso que la celebración duró varios días, ya que la conductora de Netas Divinas, compartió varias fotos de sus hijas donde se les ve felices paseando en poni o luciendo sus increíbles playeras de la temática Uma de Descendientes, película con la cual están fascinadas, es por eso que su madre se esmeró para que las pequeñas se sintieran como los personajes del filme.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana



¡Mi Renata hermosa! ¡Feliz cumpleaños!!! ¡Gracias por hacerme reír tanto todos los días de tu vida! Que seas muy feliz siempre!!! Te amo cacahuates, le escribió Jacky Bracamontes a la cumpleañera quien ya posa como su madre para las fotos, alcanzando más de 96 mil likes.

Renata muy feliz con su pastel de cumpleaños de Descendientes/Instagram

"Muchas felicidades por su cumpleaños para Renata y que la consientan mucho", "Feliz cumpleaños a la mas bellas de todas princesas", "Felicidades, Dios la bendiga siempre un abrazo grande", "Muchas felicidades a tu princesa hermosa", "Feliz Cumpleaños para La Princesa #Renata que Dios le dé mucha vida y salud al lado de su hermosa Familia", "Muchas felicidades hermosa que Dios te bendiga mucho", le escribieron a la festejada, quien le está quitando protagonismo a sus hermanas por lo que coqueta y divertida que es.

Su buquet de globos también la llenó de emoción/Instagram



Pero eso no fue todo lo que Renata recibió en un día tan especial, ya que Jacky Bracamontes le hizo un buquet espectacular de globos los cuales aparecen junto a su colorido pastel y es que la conductora quiere que sus hijas tengan una infancia muy especial, pues no quiere que vivan rodeada de los paparazzis, como lo ha tenido que vivir ella en su carrera como actriz, ya que se dio cuenta de lo difícil que es mantener la línea delgada entre su vida pública con la privada, es por eso que quiere ser una madre muy hogareña, aunque su trabajo a veces no se lo permita.

Carolina también recibió su pastel de Descendientes/Instagram

Estoy enamoradísima de cada una de ellas, tan distintas, son cinco hermanas hijas de los mismos papás y cada una tan diferente y cada una aporta algo distinto a mi vida y por lo cual estoy todos los días agradecida con Dios, dijo Jacky Bracamontes en una entrevista.

Las cumpleañeras posaron muy felices para la foto/Instagram



Algo que ha llamado mucho la atención de los fans de Jacky Bracamontes es como ella y Martín Fuentes logran entender a cinco niñas de diferentes edades, ya que muchos aseguran que es toda una locura e incluso la respuesta de su famosa mamá es similar a la de sus fans, por lo que deja en claro que ser famosa y madre al mismo tiempo es demasiado cansado.



Que no lo saben se los cuento soy mamá de cinco hijas, sí cinco es que todo mundo que me ve en cualquier lado en el aeropuerto llamó la atención ¿cómo?, ¿cinco? ¿todas son tuyas? sí se asustan, dijo Jacky Bracamontes en una entrevista en 2019.



Cabe mencionar que Jacky Bracamontes ha sufrido perdidas muy tristes en su vida, una de ellas fue la muerte de su hijo Martín, es por eso que la famosa se apoyó mucho en su esposo, razón por la cual lo admira demasiado y es que como todos saben son uno de los matrimonios más solidos del espectáculo.

"Se aprende a vivir con eso, con ese dolor, pero nunca se supera y eso que yo nunca lo conocí, no me imagino la gente que tiene esa desgracia de haber perdido un bebé que conoció, es algo muy duro; Martín, mi hijo, vino a salvarle la vida a mi Jacky, porque si ella hubiera estado sola, ella se hubiera ido, entonces ¿para qué?, para salvarle la vida a su hermana y ahorita tenemos un ángelito que me cuida a mis cinco hijas", dijo Jacky cuando abrió su corazón sobre la muerte de su hijo.

Te puede interesar

Jacky Bracamontes comparte inéditas fotos de su etapa en Miss Universo

Jacky Bracamontes al fin con sus hijas luego de la cuarentena por COVID-19