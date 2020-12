Jacqueline Bracamontes festeja su cumpleaños número 41 como diosa del mar

Quién se dejó ver como una verdadera diosa fue Jacqueline Bracamontes, quien apareció como una verdadera diosa del mar al posar con un traje de baño digno de una reina de belleza con el cual conquistó a sus millones de seguidores, quienes le dijeron que se ve radiante con cualquier cosa, pero con esta foto se pasó.

El motivo de la sesión de fotos de Jacqueline Bracamontes fue por su cumpleaños número 41 el cual estuvo lleno de satisfacciones, pues sus fans la felicitaron por dicho momento, además le hicieron saber que debe regresar pronto a la televisión como actriz, pues desde hace tiempo la mujer originaria de Guadalara se ha dedicado más a la conducción.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Fueron miles de halagos los que recibió Jacqueline Bracamontes en la foto donde su mirada, estilizado cuerpo y outfit playero causaron elogios totales para la bella mujer que nunca se ha dejado de ver glamorosa mucho menos en las sesiones de fotos donde es una mujer que sabe lo que hace, pues no por nada se convirtió en reina de belleza hace varios años, poniendo en alto el nombre de México.

¡Gracias a todos por sus felicitaciones!!! La pasé feliz y muy consentida!! Lista para seguir viviendo la vida intensamente, disfrutándola, en plenitud, en profundidad y abundancia!! Love u!!! escribió Jacqueline Bracamontes por festejar su cumpleaños número 41.

Otra de las cosas que llama la atención de Jacqueline Bracamontes es que siempre que quiere que su rostro se vea de impacto, trata de usar el mejor maquillaje de todos, pues le gusta que sus facciones sean resaltadas de la mejor manera en especial cuando sabe que el sol tocará si piel, como en la sesión de fotos que de hizo en la playa.

"@jackybrv espero que te la hayas pasado muy bien el día de ayer aunque no me gusta que no se me cumplan mis decretos contigo me gustaría estuvieras aquí conmigo", "Que la Navidad te bendiga trayendo paz y armonía a ti y a toda tu familia". "u siempre Hermosa!!! Mereces eso y mucho más mi @jackybrv", le escribieron a Jacqueline Bracamontes en redes sociales.

Jacky Bracamontes desató la locura por lo guapa que se miraba/Instagram

Para quienes no lo saben Jacqueline Bracamontes es una mujer de admiración total, pues tiene tiempo para todo, es decir sabe dividir muy bien su tiempo en todo lo que hace desde su trabajo en el programa Netas Divinas, hasta ser madre de tiempo completo, ella sabe muy bien cómo organizar si agenda.

Y es que los haters han dicho en algunas ocasiones que la también actriz no le presta atención a sus hijas por estar trabajando, pues no para día y noche, pero basta con ver las publicaciones que lanza en Instagram, donde se le ve disfrutando con sus hijas y su esposo Martín Fuentes, considerado un hombre afortunado por tener a una mujer tan entregada en todos los aspectos como Jacqueline Bracamontes.

Jacqueline Bracamontes también es muy querida por su público debido a cómo se abrió como mujer en el programa Netas Divinas, donde ha contado varias anécdotas desde que se unió a los proyectos, pues muchos pensaron que jamás contaría cosas relacionadas con su vida personal algo que también causó mucho respeto para la presentadora, pues ha pasado muchas pruebas de fuego durante su vida.

Cabe mencionar que Jacqueline Bracamontes siempre ha sido considera como una mujer que no necesita de los escándalos para ser reconocida, pues ella siempre ha hecho que su trabajo se haga notar mucho más, pues nunca le ha gustado que la polémica sea parte de su vida.