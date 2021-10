Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes celebran por diez años juntos con "dulces mensajes" en redes

México. Jacqueline Bracamontes y su esposo Martín Fuentes están cumpliendo diez años de casados y lo celebran compartiendo imágenes y "dulces mensajes" en sus respectivas redes sociales.

La actriz y conductora Jacqueline Bracamontes muestra en Instagram algunas imágenes de cómo se celebró su boda con Martín diez años atrás y recuerda lo encantadora que lució vestida de novia.

Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes, quien es piloto de carreras Fórmula 1, han formado una familia sólida y son padres de cinco hijas: Jacqueline, Carolina, Renata, Paula y Emilia, y forman una pareja espectacular.

“Hoy hace 10 años nos dijimos sí! Fue la decisión más importante de nuestras vidas y hoy sigo diciendo que fue la mejor que pudimos tomar. Gracias por las cosas buenas y por tantos detalles hacia mí", escribe Jacqueline a Martín en Instagram.

Foto de Instagram

Además la guapa actriz originaria de Guadalajara le expresa también a su esposo que el mejor regalo en su vida, además de él, son sus hijas.

"Son lo más hermoso y valioso que tenemos. Te amo desde hace 10 años, pero lo más lindo es que ese amor se ha ido transformando y renovando!!! Felicidades amor @mft07”.

Pero Martín no se queda atrás y corresponde a Jacqueline escibiendo mensajes amorosos para recordar el día en que unieron sus vidas en matrimonio y le expresa lo mucho que la ama.

“I don’t know how do what you do (No sé cómo haces lo que haces) Love you to the moon and back (Te amo hasta la luna y de vuelta)”.

"Gracias por el tiempo, La paciencia, las enseñanzas que he recibido de ti y principalmente las 5 hermosas princesas que hemos criado juntos. Hace 10 años dos corazones se volvieron uno", señala el corredor de autos.

La historia de amor entre Jacqueline y Martín comenzó en una cita a ciegas que organizó una amiga de ambos, lo ha contado la guapa actriz de telenovelas como Sortilegio en entrevista con varios medios de comunicación.

Jacqueline y Martín se casaron por la iglesia en el Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento, en Guadalajara, Jalisco, México, la tierra natal de ella, el sábado 1 de octubre, y un mes antes se celebró la civil en Ciudad de México.