Jacqueline Bracamontes ya no quiere saber nada de William Levy y su separación

Jacqueline Bracamontes de 42 años de edad dejó bien claro que no quiere saber del tema de William Levy de 41, pues la prensa le preguntó si es verdad que ella supuestamente salía con el actor cuando este era esposo de Elizabeth Gutiérrez, por lo que evitó contestar dicha polémica la cual se ha escuchado desde hace años.

Fue en un aeropuerto donde los medios abordaron a Jacqueline Bracamontes quien no se detuvo en ningún momento, mandando menciones para todos y cuando le pedían que declarara, solo dijo que no tenía por qué hacerlo, pues eso fue hace mucho tiempo dejando en claro que para ella ese escándalo ya pasó.

Como era de esperarse sus fans se mostraron molestos, pues aseguran que deberían respetar que las dos mujeres son madres de familia y que dicha polémica ya lleva varios años, pues aseguran que la actriz mexicana es una mujer de cero escándalos, por lo cual le mandaron las mejores de las vibras.

"Yo no sé porque los reporteros amarillistas son tan tercos en seguir preguntando lo que ya les dijo hace unos días que ya no va a contestar algo que pasó hace años", "Que ya regrese la gran Jacky a Televisa, desde que se fue a Telemundo ya no se ha sabido nada de ella", "Al final siguen hablando de ella y ella feliz de la vida eso se llama inteligencia... sigue vigente y eso vende así que díganle preguntándole y dándole más fama", escriben las redes.

Para quienes no lo saben Elizabeth Gutiérrez y William Levy terminaron hace poco su matrimonio, aunque no se ha sabido bien del porqué mucho se ha dicho sobre la separación la cual le ha traído mucho hate al actor cubana, por lo que la madre de sus hijos salió a defenderlo hace poco en redes.

Por su parte Jacqueline Bracamontes ha estado muy ocupada en Telemundo donde sigue realizando varios proyectos, pero sus seguidores le piden que regrese a Televisa, pues desean que regrese a conducir o que por lo menos realice una nueva telenovela, ya que la actuación se le ha dado muy bien.