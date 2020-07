Jada Pinkett esposa de Will Smith revela romance con amigo de su hijo

El nombre de Will Smith y Jada Pinkett, vuelve hacer tendencia para las redes sociales, esto después de que la esposa del actor confesara frente a él que tuvo una relación con el rapero August Alsina cuando ellos estaban en serio problemas maritales.

Ahora Jada Pinkett admitió en su polémico programa Red Table Talk, vía Facebook, donde hace fuertes confesiones sobre su vida privada y la de su matrimonio, como fue que conoció al joven rapero, quien es amigo de su hijo Jaden Smith.

De acuerdo con Jada Smith, ella trató de ayudar al joven cuando se encontraba en serios problemas de salud, pero mientras iba avanzando su amistad en el proceso de recuperación, ella comenzó a tener otro tipo de sentimientos sobre él.

Por si fuera poco el cantante había dicho que Will Smith le dio una supuesta bendición para mantener una relación con Jada Pinkett en ese momento, lo que causó el asombro de todos por la manera en que ambos estaban hablando de dicho tema sin ningún tapujo.

Mientras tanto August Alsina dejó en claro en entrevistas pasadas que no es un rompe hogares como muchos creen, pues cuando comenzaron los problemas en su matrimonio era decisión de Jada Smith poner un alto al problema, pero al parecer fue ella quien se dejó llevar por el momento, aunque gracias a ese romance que vivió fuera del matrimonio, la hizo madurar como mujer, poniendo las cartas sobre la mesa para ver que quería para su futuro y la familia que había formado.

"Yo estaba sufriendo mucho, estaba destrozada y estando en medio de esa relación me di clara cuenta que no se puede hallar la felicidad fuera de ti, y por suerte tu y yo también estábamos pasando por un proceso de sanación de una forma muy distinta, puedo decir con certeza que hicimos todo lo que pudimos para alejarnos el uno del otro solo para darnos cuenta que eso no era posible...", dijo Jada Smith.

Mientras tanto los internautas dieron su punto de vista sobre la entrevista abierta que ofrecieron ambos famosos donde más de uno quedó impactado por lo clara que fue la aún esposa del histrión.

"Pero que triste se ve él", "Yo pienso que el habría sido infiel muchísimas veces es muy guapo y atractivo", "Muy maduros los dos... y claro que puedes fallar y volver a empezar el amor se transforma y aunque las personas cambian el amor todo lo puede", escribieron en redes.

