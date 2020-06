Jade Baraldo a la conquista del mercado en español con su música

Jade Baraldo tuvo sus inicios frente a una cámara, en su habitación, y en YouTube compartía sus dotes musicales, pero no fue hasta su participación en The Voice Brasil cuando su voz fue escuchada por millones de personas. En este conocido programa musical la joven cantautora quedó como semifinalista. Posteriormente comenzaría el "despegue" de su carrera artística.

"Mi carrera comenzó prácticamente ahí, porque anteriormente solo había cantado en YouTube, era solo yo en una cámara, en mi cuarto, después estaba cantando para millones de personas, eso fue completamente un parteaguas para mí, porque yo no sabía nada, era completamente inexperta", comentó Jade Baraldo en una charla con EL DEBATE vía Zoom.

Al terminar con su participación en The Voice Brasil lanzó su primer sencillo, "Brasa", canción que entró en el Top 50 Viral Brasil de Spotify.

The Voice Brasil me marcó mucho porque me abrió muchas puertas, fue una experiencia fundamental, me acercó a personas con el mismo propósito que yo, están conmigo al día de hoy, estoy muy agradecida por todo.

Hoy en día, a sus 21 años de edad, Jade Baraldo es uno de los nombres más relevantes en la escena pop brasileña. En abril pasado estrenó su sencillo "Yo quiero", una canción en portugués con partes en español, un idioma que disfruta mucho escuchar, cantar y hablar. La canción estuvo inspirada de cierta manera en su admiración por la cantante española Rosalía.

"Yo estaba buscando crear algo en una frecuencia latina, más bailable, porque la mayoría de mis canciones tienen un ambiente de balada lenta, intensa, yo estaba buscando algo con una textura más dance, bailable, estaba escuchando mucho la Rosalía, me gusta mucho la Rosalía, es alguien increíble, yo pensé: ¿cómo será que la Rosalía escribiría una canción?, y fue así como salió".

Como una manera de ingresar poco a poco al mercado español, Jade Baraldo lanzó una versión completamente en español de "Yo quiero".

Hay una parte en la versión en portugués en español y a mí me gusta tanto cantar esa parte, que pensé en hacer una versión en español, esto salió completamente sin pretensiones.

"La respuesta fue muy buena, recibí mensajes de admiradores de España, de México, fue una gran sorpresa, y ahora estoy preparando trabajos en español", resaltó.

La música de Jade Baraldo llega más allá de las fronteras de Brasil

Gracias al poder de las redes sociales la cantautora brasileña ha podido llevar su exquisita música más allá de las fronteras de su país natal. "Ahora con las plataformas digitales nos da la posibilidad de hacer música realmente para el mundo, estoy muy contenta de llegar a otros países, estoy muy contenta de hacer música en español, porque me gusta mucho la lengua, me gusta mucho escucharme cantando en español, a pesar de no hablar bien español".

Por otra parte, durante estas semanas de aislamiento social ante la contingencia sanitaria, Jade ha estado trabajando en mucha música. Ya tiene varios sencillos que estará lanzando próximamente. Asimismo, trabaja en un EP en portugués y en otro en español.

"El próximo EP en portugués que voy a lanzar de aquí en un mes será más acústico, más melancólico, es un proyecto para la cuarentena, es algo completamente diferente a lo que he hecho, son letras profundas, es música más calmada, no tiene nada de electrónico, es muy diferente a lo que he venido haciendo hasta ahora".

Jade se considera una persona muy comunicativa; a través de su música, de sus videoclips puede expresar todos esos sentimientos o pensamientos dentro de ella.

Soy una persona que necesita mucho de la expresión, me gusta mucho lo visual, la música es mi forma de mostrar mis sentimientos al mundo.

Durante esta agradable charla, la intérprete mostró su gran deseo de venir pronto a México y convivir con sus fans mexicanos, ofrecer shows y además, conocer la vida nocturna de la CMDX.

