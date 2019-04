Jade Fraser habla de la traición de Natalia Téllez y Gonzalo Vega jr

Anteriormente se dio a conocer una supuesta traición por parte de Natalia Téllez a su amiga Jade Fraser; al parecer la conductora de televisión le bajó el novio, se trata de Gonzalo Vega jr.

Hace unos días se mostraron unas imágenes de Natalia Téllez y Gonzalo Vega jr. besándose en una restaurante de la colonia Polanco en la Ciudad de México. En una entrevista con el programa INtrusos, la joven actriz Jade Fraser comentó al respecto.

Yo a Natalia la conozco por el medio, no tengo nada qué opinar, yo creo que me tengo que encargar de ser feliz yo.

Sobre su noviazgo con Gonzalo Vega jr. dejó muy en claro que ese ciclo ya se cerró: "en las relaciones uno siempre tiene que dejar las cosas claras y ya, no ser egoísta con la otra persona. No sé si están felices juntos, si están juntos, pues me da gusto, que les vaya bien, que sean felices".

De acuerdo con TVNotas Jade Fraser y Gonzalo Vega jr. eran novios, pero cuando se enteró que Natalia Téllez y su novio trabajarían juntos en la serie "Ninis", los presentó y hubo buena química hasta que sucedió la infidelidad.

Una fuente contó a la revista de espectáculos: "lo que pasa es que un día Jade llegó de sorpresa a las grabaciones de la serie 'Ninis' y los cachó a él y a Natalia Téllez en plan romántico, por lo que se armó tremendo lío, Jade se puso como loca porque no esperaba que Gonzalo y Natalia la traicionaran".