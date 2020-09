Jaden Smith anuncia "The Solution Committee", su nuevo programa en Snapchat

El joven Jaden Smith, hijo de los actores Will Smith y Jada Pinkett, sigue sorprendiendo al mundo con sus múltiples talentos, ya que esta vez ha anunciado el lanzamiento de su nuevo programa, " The Solution Committee ", que será transmitido a través de Snapchat.

Actor, rapero, activista y todo un ícono de la generación Z, estas son tan sólo algunas de las facetas del joven artista de 22 años, a través de un mensaje ofreció un adelanto de lo que será su nueva serie educativa, fruto de sumar esfuerzos con la app Snapchat.

Históricamente, la gente de entre 18 y 23 años es la que menos probable resulta que vote. Esto se debe a que muchos sienten que no cuentan con información suficiente para hacerlo y no saben dónde obtenerla", explicó el hijo de Will Smith.