Jailyne Ojeda al borde de enseñar de más con su bikini rosa el cual le apretaba mucho

Jailyne Ojeda de 24 años de edad, vuelve hacer el centro de atención entre sus millones de seguidores, esto después de haberse puesto un bikini en color rosa el cual estuvo a punto de reventarse en la parte de arriba, pues al parecer la talla que eligió no era la medida que requería poniendo muy nerviosos a todos.

Y es que como muchos ya lo saben, si hay algo que Jayline Ojeda sabe hacer muy bien es desatar la locura en redes sociales, es por eso que el bikini rosa que modeló en su cuenta de Instagram se llenó de comentarios de todo tipo, pues no dejó nada a la imaginación, ya que sus curvas de impacto casi la traicionan, pero se arriesgó.

Más de 400 mil likes logró la guapa modelo de origen mexicano, pues como muchos ya lo saben a pesar de vivir en Estados Unidos desde hace años, ella no se olvida de sus raíces, pues si hay algo que le encanta hacer a la también influencer es ponerse a bailar banda, ya que le encanta dicho generó el cuál hace cada que puede junto a su papá.

"Esta mejor lo que publicas en Instagram que en OF", "Siempre tan hermosa y sexy Jailyne bendiciones para ti", "Ahora sé dé donde me voy agarrar si me ahogo", "Me encantas mamasita estás buenísima", "Como siempre hermosa, ese cuerpazo cada día más espectacular", "Que rica estas Jailyne ojeda ochoa mi amor te amo preciosa", escriben las redes sociales sobre esta chica que causa furor.

Otra de las cosas por las que esta chica causa revuelo en sus redes sociales se debe a que también realiza videos demasiado sensuales donde usa la ropa más coqueta, pues también le encanta desatar la locura, ya sea en vestidos o escotes con los cuales deja sin habla a todos, pues si hay algo que le gusta es verse atrevida para sus fans quienes aman ese tipo de tomas en su figura de diosa.