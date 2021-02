Jailyne Ojeda comparte con fans vestido mitad traje de baño

Jailyne Ojeda de 23 años de edad causó furor en redes sociales al posar con un vestido el cual era mitad traje de baño, pues la modelo quiso brillar en la publicación y lo logró con su moderno outfit el cual alcanzó miles de likes, además de varios comentarios de todo tipo, donde le hicieron saber a la influencer que parece una diosa.

Si describimos la moderna foto de Jailyne Ojeda, podemos ver que la parte de arriba es muy parecida a la de uno de sus ya famosos trajes de baño en color negro, mientras que la parte de abajo se ve como la de un verdadero vestido de noche causando comentarios de todo tipo, pues a muchos sí les gustó como se miraba la modelo originaria de California.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Que Hermosa eres y que bello bestido, claro solo tú lo luces tan bien", "Belleza me encantas estas bien chula y hermosa Saludos y bendiciones", "Que sueñes con los angelitos, mi amor", "Qué belleza. Tan exquisito. Simplemente hermoso y perfecto. Gbu siempre mi hermosa amiga", "Wow mi princesa eres tan hermosa y linda como siempre mi encantadora dulce hermosa princesa besos", le escriben a Jailyne Ojeda.

Leer más: Como una sirena atrapada, Jailyne Ojeda hace alucinar en Instagram

Y es que la belleza de Jailyne Ojeda, es considerada como única, pues son pocas las mujeres que tienes las curvas que Jailyne Ojeda se carga, pero la ropa que se pone también da mucho de que hablar, pues hace que la figura que se carga se vea mucho más impactante con los diseños que se pone en especial cuando son leggins, los cuales son sus prendas favoritas.

Otra de las cosas por las que Jailyne Ojeda es muy popular, se trata por la publicidad que le da a sus amigas en Instagram, pues la mayoría de ellas son igual de coquetas que la modelo, pero contrario a Jailyne Ojeda, estas tienen Only Fans, algo que la modelo han no quiere hacer, pues aunque ha tenido presión para que abra una ella es feliz posando en traje de baño.

Jailyne Ojeda con su vestido mitad traje de baño/Instagram

Jailyne Ojeda también se ha dado a conocer por su forma tan linda de pensar, pues ella saca sus emociones por medio de pensamientos los cuales transcribe en cada pie de sus fotos, pues en ese momento la influencer se siente muy motivada, además le gusta leer lo que sus fans opinan de su manera de pensar, en especial cuando son cosas que la van ayudar a futuro.

Mensaje contra haters

Me odias pero no puedes dejar de hablar de mí. Hablas negativamente de mí pero nunca me has conocido. Te sientes poderoso detrás de una pantalla, pero nunca te acercarías a mí en persona.Me engañas en las redes sociales, pero me pides una foto y actúas como un fan en persona. Criticas mi estilo de vida pero sueñas con tenerlo. Criticas mi cuerpo pero mataría por tenerlo, escribió Jailyne Ojeda en una publicación pasada.

Para quienes no lo saben Jailyne Ojeda ha sufrido de mucho hate por la evolución de su cuerpo, pues algunos aseguran que está operada, pero ella les ha dicho que es una chica natural que hace ejercicio, por lo que esté en contra de todos aquellos que dicen lo contrario, pero aprendió a lidiar con ellos.

Leer más: Jailyne Ojeda muestra su cutis de porcelana y le dicen que parece una muñeca

Cabe mencionar que Jailyne Ojeda es una mujer tan agradecida con sus fans, que ella les devuelve todo el cariño por medio de causas altruistas las cuales presume poco en redes.

Llegan a Sinaloa vacunas contra Covid-19 de Pfizer

Suscríbete aquí a Disney Plus