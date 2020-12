Jailyne Ojeda con ropa de invierno negra deja helados a sus fans

Jailyne Ojeda de 22 años de edad le dijo adiós a los trajes de baño en las Maldivas (Así presume Jailyne Ojeda su cuerpazo desde lejana isla exótica) para ponerse un traje de invierno el cual era muy al estilo de la modelo, pues lejos de que le tapara algunas partes de su cuerpo, decidió que se le viera parte de este, por lo que provocó miles de reacciones en redes sociales con las cuales desató la locura total.

La foto de Jailyne Ojeda alcanzó más de 96 mil likes y era un traje de invierno en color negro transparente con el cual se miraba las prendas de la modelo, por si fuera poco una chamarra blanca hizo contraste con el outfit de la chica de curvas peligrosas que es toda una celebridad en Instagram desde que empezó a provocar a sus seguidores.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Jailyne Ojeda no solo enamoró a sus fans con el outfit de invierno y el cuerpazo que se le miraba, sino por el seductor maquillaje que se le ve en la imagen a la chica originaria de Estados Unidos quien ya es sinónimo de belleza cada vez que hablan de ella, pues no por nada tiene más de doce millones de seguidores en Instagram, donde tiene un éxito total.

"Sabes si yo si son algo más lindo que tu seguro dejo para el eres única cosita linda", "Princesa Jayline te llevo en mi sueño nena entra si quieres", "Como has hecho hermosa para tener ese cuerpazo así de Natural Bonita", "Toda una sirena, sin duda y espectacular", le escriben Jailyne Ojeda en redes sociales por la foto de su cuerpazo.

Otra de las cosas por las que Jailyne Ojeda es querida en redes sociales, es por ser una chica muy sincera en todos los aspectos, además de ser muy sensible, así lo demostró en una publicación que lanzó en julio de este año, donde asegura que es una mujer con muchas debilidades a pesar de verse fuerte en cada una de sus fotos.

Hola me llamo Jailyne Ojeda Ochoa, tengo 22 años soy Capricornio. No fumo, no tomo alcohol, no salgo a fiestas al menos que sea una fiesta familiar o que me hayan contratado para hacer host un antro. Soy muy positiva y jamás me doy por vencida, he pasado por muchos obstáculos, pero siempre me he levantado y he seguido luchando para salir adelante, creo fuertemente en el Karma, escribe Jailyne Ojeda en Instagram.

Jailyne Ojeda muy guapa con su ropa de invierno/Instagram

A pesar de tener millones de admiradores, Jailyne Ojeda es una mujer soltera, pues ella sigue interesada en su carrera como modelo, por lo que no le importa tener una relación en estos momentos, mucho menos conocer a alguien, pues sabe que no tiene tiempo para ese tipo de situaciones, por lo que sigue adelante.

Jailyne Ojeda también se ha refugiado mucho en su familia, pues es una joven de casa que como lo dijo anteriormente no le importa para nada las fiestas, sino dedicarse a su trabajo como modelo y pasar más tiempo con sus hermanos o sus padres a quienes presume a cada momento.

Jailyne Ojeda también tiene su lado divertido, pues con su padre ha realizado algunos videos para Tik Tok, donde hacen diversos challenges causando la risa de los fans de Jailyne Ojeda pues a ella no le importa nada con tal de hacer reír a sus fans.

En cuestión de moda, la joven también ha paralizado las redes pues cuando se pone un vestido de noche causa todo tipo de reacciones por lo elegante que se ve, la bella chica quien sabe como vestirse dependiendo de la temporada del año.