Jailyne Ojeda derrite las redes en entallados disfraces de Halloween

Jailyne Ojeda volvió a causar sensación en redes sociales al presumir sus increíbles disfraces de Halloween con los que resaltó todos sus ardientes atributos.

De Diablita y Ángelita, la modelo mochitense cuestionó a sus seguidores sobre su opinión de los entallados disfraces que lució sin pena alguna en Instagram, para conmemorar las fechas de Halloween y mostró sus encantadoras curvas.

En la serie de fotografías se ve como Jailyne luce dos modelos distintos de disfraces para este Halloween, uno de diablo y otro de ángel, siendo estos dos polos opuestos y causó furor en redes sociales.

La publicación cuenta hasta el momento con 74 mil me gustas y cientos de comentarios en donde halagan la belleza y la fenomenal figura de Jailyne, la joven de 22 años que enamora a todos en Instagram.

"Esa carita de angel no te ase ver como diabla", "Para bien o para mal yo me dejaría llevar por ti", "Que bonita diablita así si me voy con gusto al infierno", "Estas bellísima", "Como quieras mi amor pero llévame contigo, saludos hermosisima Jailyne", se lee entre los comentarios.

La estrella mexico-estadounidense, Jailyne Ojeda es muy bien reconocida por su increíble belleza y su curvilíneo cuerpo. La joven es una estrella en redes sociales, una modelo y una famosa celebridad de televisión.

Y esta no es la primera vez que Jailyne muestra sus curvas de infarto en la red social, constantemente está publicando sensuales fotografías en lencería, bikini, atuendos deportivos e increíbles atuendo.

La familia de Jailyne Ojeda es originaria de Los Mochis, Sinaloa, ella nació en Phoenix, Arizona. Creció siendo bilingüe, dominando a la perfección el inglés y el español.