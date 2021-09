Estados Unidos.- La influencer Jailyne Ojeda desató la locura total entre sus seguidores al compartir un par de fotografías en un atuendo de vaquerita sexy que dejaron al descubierto esos atributos de impacto, que la colocan como una de las favoritas en Internet.

A través de su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 13 millones de seguidores, la influencer mexico-estadounidense compartió fotos desde en un establo con un atuendo digno de una vaquera, pero no cualquiera, la más sexy del condado.

Un minishort, camisa de botones, botas vaqueras, sombrero y accesorios bastaron para que Jailyne se robara la atención de todos, pero sus atributos desataron los más atrevidos comentarios, al dejar muy poco para la imaginación.

Jailyne Ojeda desata la locura total como vaquerita en minishort. Foto: Instagram

Los comentarios no se hicieron esperar y sus seguidores se lucieron, logrando más de 300 mil me gustas. Pero no fue el único atuendo que lució, también se montó en un caballo con otro completamente diferente.

El segundo de los atuendos fue algo mucho más cubierto; unos jeans de mezclilla ajustados, botas negras, una camisa de botones del mismo color y con manga larga, sombrero y cinto, sin duda otro gran acierto para la famosa modela.

Jailyne Ojeda encantó a todos con su belleza, pero también con una curvilínea figura, que es la envidia de muchas, pero el sueño de otros. En la actualidad, es una de las influencer más queridas y seguidas de Instagram.