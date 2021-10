Jailyne Ojeda desde Maldivas se luce impresionante cuerpazo en bikini azul rey

Jailyne Ojeda de 23 años de edad regresó a uno de sus lugares favoritos en el mundo, Las Maldivas y es que desde hace tiempo había dicho que esta playa es una de sus favoritas en el mundo.

Lo primero que hizo la modelo estadounidense al llegar a la playa fue ponerse un bikini azul rey con el cual desbordó pasión total, pues sus curvas se miraban impresionantes.

"Viajar por el mundo es una de las pocas cosas en este mundo que me hace feliz y que me hace sentir viva. Todo lo demás es solo un sentimiento temporal como ir de compras, conocer gente nueva, etc. pero viajar es un sentimiento permanente que llevas contigo en recuerdos y experiencias", escribe la modelo.

Y aunque muchos piensen que Jailyne Ojeda es una chica que solo se toma selfies en realidad hace muchas cosas como ayudar a personas y darle publicidad a otras marcas, además tiene su propia line de ropa.

Jailyne Ojeda muy sexy con su bikini/Instagram

Hasta el momento la publicación de Jailyne Ojeda alcanzó más de 100 mil likes al momento de la redacción, además de varios comentarios de todo tipo.

"Que linda dama se ve divina señorita buenos días saludos", "Muy bonita y sexy mi amor besos para vos", "Eres bellísima preciosa hermosa linda divina sexy", escribe la famosa.

Cabe mencionar que otra de las plataformas donde Jailyne Ojeda es famosa ha sido en Tik Tok, donde ha realizado colaboraciones con otros famosos.

Leer más: Erika Buenfil con rostro de jovencita le preguntan si se hizo retoque estético