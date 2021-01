Jailyne Ojeda festeja su cumpleaños 23 con vestido digno de diosa griega

Jailyne Ojeda llegó a los 23 años de edad el pasado sábado, por lo que realizó una fiesta de cumpleaños en su hogar donde solo estuvo su familia, pero como era de esperarse la modelo no quiso algo sencillo, por lo que decoró la sala de su hogar con decenas de globos y flores para que todo se viera perfecto en su sesión fotográfica, pero fue su vestido en color blanco lo que se llevó el halago de todos.

En la foto se puede ver a la modelo Jailyne Ojeda con un vestido blanco resplandeciente, el cual se le miraba de maravilla a la chica estadounidense, pero con ascendencia mexicana, dicho diseño era de manga larga, con una caida en la parte de abajo como el de una verdadera princesa, pero eso no fue todo, el peinado de la modelo se miraba demasiado espectacular al igual que su maquillaje.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En redes sociales Jailyne Ojeda, subió varios imágenes y videos donde se le ve muy feliz por sus 23 años, además agradeció a sus millones de fans quienes siempre están al pendiente de todo lo que comparte la modelo con las curvas más notorias de Instagram, donde es toda una celebridad, ya que su cuerpazo ha hipnotizado a más de uno.

Tuve un hermoso cumpleaños, ¡pero no invité a nadie por Covid! Sin embargo, es increíble tener a mi familia a mi lado y gracias por todos los deseos de cumpleaños ¡¡Los amo a todos!! ustedes lo hicieron aún más especial, escribió Jailyne Ojeda al compartir un video donde da detalles de como se la pasó Jailyne Ojeda en la fiesta que hizo en su casa.

Desde arreglos florales, hasta un mariachi, fue parte de la celebración de Jailyne Ojeda quien en todo momento se miraba coqueta ante la cámara, por si fuera poco la modelo apagó las velas de su pastel con mucha ilusión esperado que todos sus proyectos se puedan cumplir este 2021, pues la chica siempre se ha considerado una mujer trabajadora que lucha por lo que desea.

Te puede interesar: Así baila música sinaloense Jailyne Ojeda con su cuerpazo

"Feliz cumpleaños hermosa que sean muchísimos más", "Feliz cumpleaños Dios te bendiga y que cumplas muchos más", "Es un gran honor saber que en todo el mundo representas a México #felicidadesPrincesa", "Bruh imagina que en realidad tuve una oportunidad con su hermano, ni siquiera los chicos pueden ayudarme con esto", le escribieron a Jailyne Ojeda en Instagram.

Pero Jailyne Ojeda no solo apareció con el famoso vestido blanco del que hablamos, también posó con un traje de baño con el que se miraba radiante y no fue cualquiera, sino uno diseñado con la bandera de México, con el que se miraba guapísima la mujer que no perdió el momento para compartir los encantos que se carga con sus fans quienes le han dicho que abra un only fans.

Y es que los fans de Jailyne Ojeda le han insistido demasiado para que abra una cuenta y se muestre como Dios la trajo al mundo, pero ella prefiere seguir haciendo videos de Tik Tok a lado de otras celebridades quienes han tenido una buena experiencia con la chica cuando la conocen, ya que es muy agradable de acuerdo con Ana Bárbara quien hizo un Tik Tok con ella.

Te puede interesar: Jailyne Ojeda asegura que es la prevención de los hombres con sus curvas

Jailyne Ojeda también es una mujer muy agradecida, pues como se dijo anteriormente es muy trabajadora, prueba de ello fue sobre un video que subió en su Instagram hace unos días donde dijo que ser influencer no es nada fácil y muchos se lo toman a la ligera.

Ser influencer no es solamente tomarse fotos y verse bonita, ser influencer es una gran personalidad y mucha gente no se lo toma en serio, pero tenemos a millones de personas que nos sigue, nos ven como un ídolo y que quieren hacer todo lo que nosotros hacemos, dijo Jailyne Ojeda en su vida.