Jailyne Ojeda revienta las redes con sus fuertes imágenes en redes

Jailyne Ojeda no se anda con juegos y una vez más desató la locura en redes sociales, ya que en las últimas horas ha subido fotos donde muestra su belleza en su máximo esplendor y es que si hay algo que tiene la modelo demasiado impactante es una figura de ensueño.

En varias fotos se le ha visto a la modelo portando atuendos en color negro, donde sus curvas resaltan demasiado, además se ha convertido en una de los tonos preferidos de la chica quien cada vez se hace más popular en Instagram donde tiene poco más de once millones.

Pero muchos pensarían que dicha popularidad y belleza no significan que la joven no tenga malos días como cualquier persona, pues resulta que no es así, ya que hace unas semanas se desahogó en su Instagram donde señaló que tuvo problemas, por lo cual le pidió a sus fans que siempre deben estar positivos, aunque todo se salga de control.

"Estas palabras vinieron de mi corazón y no iba a subir esto. Grabé este video después de pasar por una experiencia muy mala ... Estaba en mis sentimientos y solo necesitaba desahogarme. Pero ahora que lo veo, siento que hay mucha gente por ahí que tal vez necesite escuchar esto así que quien alguna vez lo necesitó, espero que las cosas mejoren solo manténgase positivo y sepa que no todos merecen su energía. Proteja su energía, su alma y su paz mental A TODA COSTA, incluso si eso significa cortar a todos", escribió en un video que subió.



Por si fuera poco Jailyne Ojeda como cualquier famoso recibe ataques por parte de los haters quienes le han dicho en más de una ocasión que la figura que se carga es a base de las cirugías, pero ella lejos de ponerse a pelear con ellos prefiere que comenten, pues su popularidad crece más.

Famosas atacadas por cirugías

Uno de los ejemplos más populares en el mundo del espectáculo sobre criticas relacionadas con cirugías es Aracely Ordaz mejor conocida como Gomita, ya que en más de una ocasión ha sido atacada en redes por las constantes operaciones que se hizo en su figura para lucir mucho más guapa.





