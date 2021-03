Jailyne Ojeda se pone intensa con pantalón de licra color piel

Jailyne Ojeda de 23 años de edad se puso intensa en redes sociales, esto después de que compartiera una foto donde se le ve con un pantalón de licra color piel con el que se miraba radiante, pues la joven siempre llama la atención.

Más de 200 mil likes logró la modelo en la foto, pero eso no fue todo, pues elogios le sobraron a Jailyne Ojeda, quien es considerada una verdadera diosa desde que saltó a la fama en Instagram donde sus fotos derriten a cualquiera.

"Te comiste la fruta prohibida", "@jailyneojeda Ahora ya sé porque Adán mordió la manzana", "No me importa cuanto pasabas lo que me importa es cuanto pesa eso horita preciosa hermosa divina mi amor bella", le escriben a Jailyne Ojeda en la foto.

Pero eso no fue todo, ya que Jailyne Ojeda también aprovechó el poder que tiene en las redes sociales para conmemorar el Día de la Mujer, dejando en claro que es una mujer que lucha por sus sueños, por lo que mandó un poderoso mensaje, donde su madre fue la protagonista del texto.

Feliz día internacional de la mujer, dedico este artículo a la mujer más trabajadora que conozco. Ella me enseñó a ser la mujer trabajadora independiente que soy hoy y me enseñó la moral que tengo hasta el día de hoy y me enseñó cómo es el amor real e incondicional al tener un hermoso matrimonio con mi papá, por eso mis estándares son tan altos.

Jailyne Ojeda con cuerpazo de envidia/Instagram

Otra de las cosas por las que Jailyne Ojeda es elogiada, es porque sabe muy bien como combatir los problemas, ya que la influencer ha sufrido el ataque de muchos haters debido a que algunos aseguran que es una mujer operada.

Además Jailyne Ojeda es felicitada por sus fans por nunca olvidarse de sus raíces, pues a pesar de que habla inglés y es orinaría de México se ha encargado de que su idioma tanto como sus tradiciones no sean olvidadas.

Manifestación del 8 de marzo (8M) "Día de la mujer" en Aguascalientes

