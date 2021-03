Jailyne Ojeda usa su cabello como sostén y alborota a millones

Jailyne Ojeda de 23 años de edad sabe muy bien como reventar las redes sociales, prueba de ello fue al posar con un palazzo muy elegante para una sesión de fotos, pero decidió usar su cabello como sostén, desatando la locura total.

En la foto se puede ver a Jailyne Ojeda con un bello palazzo, pero quiso posar de una manera seductora, por lo que usó su cabello para cubrir la parte de enfrente como si fuera un sostén dándole más poder a la foto.

La publicación de Jayline Ojeda alcanzó más de 400 mil likes sus fans le hicieron saber lo bien que se miraba con su media cola de caballo al estilo de Ariana Grande, además de un peinado divino.

"Preciosa mi amor platónico aunque nunca contestas me mandas un beso amor si alguna vez me contesta", "Muy hermosa aunque nunca me contestas los mensajes", "Igual para ti hermosa, que tengas un lindo día", le escribieron a la modelo.

Como era de esperarse la foto de Jailyne Ojeda no solo cautivó por lo polémica que se ve, si no por el cuerpazo que se le ve a la modelo de California quien sabe muy bien como llamar la atención de sus fans.

El cuerpazo de Jailyne Ojeda sin sostén/Instagram

Otra de las cosas que aman los fans de Jailyne Ojeda es como se maquilla, pues también es una verdadera experta en cuanto a ese arte, pues sabe muy bien cuáles son los tonos correctos de día o de noche.

Cabe mencionar que son varias marcas las que buscan a Jailyne Ojeda para que patrocine su ropa, pues les gusta como sus bellas cuervas se lucen en los diseños de la artista de origen mexicano.

