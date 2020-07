Jaime Camil se apodera de las tendencias con su foto al desnudo

Jaime Camil posó sin nada de ropa para la revista Quién, publicación que incluye al actor mexicano en su lista de "los más más sexys". El también cantante engalada la portada con una sexy pose que hizo para esta misma revista del corazón hace 16 años.

"En febrero de este año en una entrevista con Jaime Camil salió al tema aquella famosa portada que había hecho para Quién en 2004, en la que salía totalmente desnudo y encabezó la lista de los hombres más sexys. Fue entonces que le propusimos la idea guajira de recrearla, 16 años después y sin Photoshop, para celebrar nuestro aniversario", menciona la revista en su portal web.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Al respecto Jaime Camil comentó: "la primera vez que escuché la propuesta me dio pavor, dije: ya no estoy en edad, ya soy un señor, ya tengo dos hijos'. Luego me puse a pensar y dije: '¿por qué no?'".

De acuerdo con Quién, la única condición que Jaime Camil puso, fue que le dieran un poco de tiempo para entrenar.

Tras darse a conocer la portada de la revista donde el actor posa desnudo, como lo hiciera hace 16 años, los memes no se hicieron esperar en redes sociales.

Jaime Camil haciendo un homenaje a nuestras raíces prehispánicas, representando al enigmático "Chac Mool" pic.twitter.com/Js6IQCcm5C — El Alejo Valdivia (@AlexValdv) July 11, 2020

Cabe mencionar que además de Jaime Camil, en la lista de "los más más sexys" también aparecen:

Alejandro Fernández.

Chema Yazpik.

Poncho Herrera.

Carlos Rivera.

Ricardo Korkowski.

Gonzalo García-Vivanco.

Erick Elías.

También te puede interesar:

Jaime Camil se convierte en youtuber

Jaime Camil y Eugenio Derbez mandan un mensaje a los latinos para cuidarse del Covid-19