Jaime Maussan, mira lo que hace en "Stranger Things"

Jaime Maussan apareció en el mundo de la exitosa serie "Stranger Things" como parte de un promocional.

La participación del investigador del fenómeno OVNI fue recibida de buena forma por los usuarios de las redes sociales.



El investigador de lo paranormal interactúa con los niños de la serie con su peculiar estilo, el promocional dura alrededor de dos minutos; además, Mike, Lucas y Dustin le piden su autógrafo y después descubren algo nuevo: el monstruo que persigue a Hawkings no es un "demogorgon, sino un "Chupacabras".



El promocional fue revelado a tan sólo unas cuantas semanas de estrenarse la segunda temporada de "Stranger Things". Esta es la segunda participación para lago de Netflix.

La teoría de Maussan sobre Juan Gabriel.

Tras la muerte de Juan Gabriel las teorías conspirativas están a la orden del día y una de las más populares, es que el célebre cantante había admitido ser de otro planeta por medio de una canción.

El portal LMShow contactó a Jaime Maussan, experto en el fenómeno OVNI, quien comentó:

“Lo que me parece más interesante a mí es darnos cuenta ahora que este hombre tan famoso, tan querido en México estaba tan compenetrado con las posibilidades del cosmos”.

Maussan continuó detallando la conexión que El Divo de Juárez tenía con lo extraterrestre:

Eso sí, Jaime Maussan fue muy cuidadoso en dar una conclusión definitiva con la información que se le había presentado:

“Nada me sorprende, cuando uno se pone a investigar las capacidades y las cualidades de esta presencia aparentemente extraterrestre (Juan Gabriel). Sin embargo para hacer una afirmación ya de esa naturaleza sería necesario tener más pruebas; una canción no es suficiente para determinar que una persona es de origen no humano”.