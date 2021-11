Estados Unidos.- El actor Jake Gyllenhaal se volvió tendencia en Twitter con miles de tweets por los fanáticos de Taylor Swift, que luego del lanzamiento de "Red (Taylor's Version)", la segunda re-grabación de la cantante, recordaron la relación que tuvieron hace casi una década.

En 2012 se lanzó la primera versión de Red, un disco que va completamente dedicado a Jake, escrito por la misma Taylor, en donde expone cómo fue la relación que mantuvieron cuando ella apenas era una jovencita y él todo un adulto.

Con el lanzamiento de la nueva versión del disco llegaron nuevas canciones de aquella era tan aclamada de Swift, entre ellas la versión de diez minutos de 'All too well', una de las canciones de más impacto en la carrera de la cantante y habló sobre cómo realmente se sentía con su relación.

Jake Gyllenhaal, el hombre más odiado por los fanáticos de Taylor Swift

Tras volver atrás y detallar lo que ambos famosos tuvieron, Jake Gyllenhaal fue duramente atacado por los Swifties, los fanáticos de Taylor Swift, pues se ha convertido en el hombre más odiado por supuestamente abusar de la inocencia de la cantante y hacerla sufrir tanto que cambió su perspectiva del amor.

Durante una entrevista de Taylor, ayer por la noche, fue cuestionada sobre el lanzamiento del disco luego de casi una década y si estaba preocupada por el sentir de la persona a quien se lo había dedicado y ella sólo sonrió y aseguró que realmente "no lo había pensado".

Las sorpresas de Taylor Swift no terminan

Para los Swifties las sorpresas no terminan y es que Taylor Swift tiene importantes anuncios que hacer luego del lanzamiento de su segunda re-grabación; este viernes se estrena un cortometraje de la versión de diez minutos de 'All too well' y el próximo sábado estará en vivo desde el programa Saturday Night Live para presentar el tema completamente en vivo.

