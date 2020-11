Jalapeño sale de ¿Quién es la máscara? y tras su disfraz se ocultaba Alan Estrada

México. El reality show de Televisa ¿Quién es la máscara? sigue con éxito cada domingo a través de El canal 2 Las Estrellas y este día salió Jalapeño. Detrás de su disfraz se ocultaba el actor y cantante Alan Estrada, quien se mostró emocionado con su participación en la producción del sinaloense Miguel Ángel Fox.

Alan Estrada es originario de Tepatitlán de Morelosy además es youtuber, conocido en este terreno por su canal de viajes en YouTube, que sirve de referencia para planificar viajes por el mundo, llamado Alan x el Mundo. Ha participado en obras de teatro como Hoy no me puedo levantar y en películas como ¿Conoces a Tomás?.

Jalapeño dio varias pistas para que los jueces trataran de adivinar quién se ocultaba detrás de su máscara, y estas fueron algunas:

Puede que digas que soy un desastre, pero no; he pescado grandes oportunidades en los escenarios y he pasado muchas horas de desvelo, pero jamás he querido tirar la toalla. Siempre tengo una buena actitud ante la vida."