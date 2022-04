"Jamás hablaría de una amiga", Chantal Andere contra Cynthia Klitbo por decir secretos de Angélica Rivera

La villana de telenovelas Cynthia Klitbo hizo enojar a varias famosas, por haber revelado la supuesta infidelidad que Angélica Rivera sufrió, de parte de su entonces esposo Enrique Peña Nieto, ex Presidente de México. En una entrevista con la periodista Inés Moreno, aseguró, "que te pinten el cuerno siendo Primera Dama, mi reina, qué más quieres, porque eso ya estaba pasando desde antes".

Dos actrices que forman parte del círculo de amistades más cercanas de Angélica Rivera, protagonista de telenovelas y ex Primera Dama de México, se pronunciaron en contra de las declaraciones de Cynthia Klitbo.

Chantal Andere, hija de la también histrionisa Jacqueline Andere, comentó en un encuentro que tuvo con varios medios de comunicación, en un evento en la Ciudad de México, que cuando se le hace una pregunta a alguien, ese alguien está en todo el derecho de responder, "cada quién es libre de responder o de comentar lo que guste, yo en mi caso muy personal, jamás hablaría de una amiga".

En la opinión de Chantal Andere, lo que Angélica Rivera le haya contado a Cynthia Klitbo, sobre la supuesta infidelidad de Peña Nieto, debió quedarse entre amigas.

La actriz de telenovelas como "Marimar", "Destilando amor", "Mi fortuna es amarte" y muchas más, compartió que nunca tuvo problemas por ser amiga de Angélica Rivera, cuando formó parte de la controvertida familia presidencial.

"Tampoco expongo mucho de mi vida con ella, todo el mundo sabía que Angélica es mi amiga desde hace 30 años y de repente, su vida dio un giro y estuvo en un lugar que le tocó estar; habrá gente que diga: '¡uy!, ¡qué mal que se llevan!', me da lo mismo".

Otra de las amigas de la ex esposa de Enrique Peña Nieto, la actriz Carina Ricco, viuda de Eduardo Palomo, también reaccionó a los comentarios de Cynthia Klitbo.

"A mí no me gusta meterme en temas así, Angie es mi amiga del alma, hermana y a mí lo único que me corresponde es siempre estar ahí por mis amigas, no me gusta agarrar el nombre de nadie y ponernos a hablar de eso, no está nada padre estarse colgando de las noticias de otros".

Cabe recordar que hace unos días, Sofía Castro, la hija mayor de Angélica Rivera (fruto de su matrimonio con el productor de televisión José Alberto "El Güero" Castro), mostró su molestia con Cynthia, dejando muy en claro que la única que tiene derecho de hablar sobre su vida, es su mamá.

"Yo ni siquiera hablo de la vida privada de mi mamá ni de lo que ella vaya a hacer ni de sus planes a futuro, ella es dueña de su propia historia, de su vida y de lo que ella quiera contar".