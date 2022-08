"Jamás haría eso, nunca en mi vida", Pablo Montero da la cara ante supuesta agresión a una reportera

Supuestamente, el cantante Pablo Montero agredió a una reportera del programa "Ventaneando", esto durante una rueda de prensa previa a su presentación en el teatro del pueblo, en la Feria Saltillo 2022, celebrada en la capital del estado de Coahuila, México. Ante las críticas que ha recibido, el también actor, dio la cara y aclaró lo sucedido.

Cabe mencionar que esta persona, provocó la molestia de Pablo Montero, quien estaba acompañado por su familia, al preguntarle si ingresaría a un centro de rehabilitación por sus problemas con el alcohol, "no entiendo tu pregunta, o sea, ¿yo dije eso?", expresó en intérprete del Regional Mexicano.

La reportera mencionó que personas allegadas a él, habían estado hablando sobre su adicción al alcohol. "Entonces no me hagas preguntas que no vienen al caso y sé más profesional", le reclamó Pablo Montero.

Según publicaron algunos portales de noticias, Pablo Montero le arrebató el micrófono, trató de quitarle el celular con el que estaba grabando la entrevista y además, la habría golpeado.

En una entrevista para el programa "Sale el sol" de Imagen Televisión, Óscar Daniel Hernández Rodríguez, nombre verdadero de Pablo Montero, se defendió de las acusaciones en su contra.

"Tú lo ves en el video, yo estaba muy amable atendiendo a las personas, precisamente a esta persona, ya se había acabado la rueda de prensa, ya no había preguntas, yo estaba atendiéndolos a ellos como personas, porque se estaban tomando fotos conmigo y llega ella y hace una pregunta muy personal".

El intérprete de temas como "Mi piquito de oro" o "Hay otra en tu lugar", dejó muy en claro que, en ningún momento, hubo agresión hacia la reportera.

"Le dije: 'ya, apaga el micrófono', o sea, hubo este forcejeo, pero de eso a lo que están diciendo, ¿tú ves en el video que haya una agresión? Dice que yo le había pegado a la muchacha, yo jamás haría eso, nunca en mi vida".

En otra entrevista para TVNotas, Pablo Montero manifestó que la intensión de la reportera, era obtener una nota amarillista.

"Tal y como se ve en el video, yo estuve amable hasta el final, y sí, me molesté porque la traté bien y le pedí de favor que ya había terminado la rueda de prensa, después pasó lo que vieron en el video, pero jamás hubo una agresión física de mi parte hacia la reportera, yo nunca la golpeé".