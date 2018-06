Paul McCartney y James Corden hace un épico "Carpool Karaoke"

James Corden ha contado con la participación de grandes estrellas de la canción en su popular "Carpool Karaoke". Recientemente tuvo como invitado al astro de la música Paul McCartney.

Paul McCartney subió al auto junto James Corden para hacer uno de los "Carpool Karaoke" más épicos. Juntos interpretaron diversos éxitos del músico, tanto de su etapa en The Beatles como los de su paso por The Wings y también aquellos de su carrera en solitario.

James Corden es de origen británico, pero está radicado en Estados Unidos; ha estado en Londres para emitir programas desde ahí y dentro de su visita a su país natal también se dio tiempo para viajar a Liverpool, donde se encontró con el ex-Beatle Paul McCartney.

A lo largo del recorrido se escucharon temas como "Drive My Car" y "Penny Lane", que estuvo acompañado por una simpática visita a la estación que da nombre a esta última canción. A lo anterior hay que añadir que también hubo tiempo para cantar "Come On to Me", parte de "Egypt Station", álbum recientemente lanzado por Paul McCartney.

Asimismo, también hubo tiempo para visitar la casa en la que Paul McCartney vivió como adolescente y en la que sorprendió a la actual con su visita. Allí, sir Paul habló sobre sus inicios en la música y la primera canción que compuso. "Escribí mi primera canción a los 14 años, se llamaba 'I Lost My Little Girl'", contó el músico.

El bloque finalizó con una visita a una taberna local, en la que el cantautor tomó por sorpresa a la concurrencia con un recital en el que se dejaron oír otros clásicos como "Back in the U.S.S.R", "A Hard Day's Night", "Ob-La-Di, Ob-La-Da" y "Hey Jude".