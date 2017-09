James Franco ya no ve películas porno, por este motivo

James Franco siempre da declaraciones jugosas, ante la prensa, y esta vez no fue la excepción. Acaba de revelar que ya no ve películas porno, por un motivo muy especial.

El actor acaba de estrenar "The Deuce" en la plataforma de televisión por Internet HBO, una nueva serie ambientada en la Nueva York de los años 70 y en la que se habla acerca de la industria del porno que tenía como epicentro la popular Times Square.

De ahí que, en una entrevista concedida a US Weekly, haya hablado sobre la pornografía y, precisamente, de los motivos que le han hecho dejar de consumir este tipo de cine.

"No sé si me crees o no. En mi día lo veía. Lo veía, obviamente, como investigación para esta serie. Pero no veo porno."