Jamie Romina Félix se prepara para Miss Trans 2022

Simpática, alegre y optimista, es como se describe Jamie Romina Félix Castro, quien actualmente se prepara para el certamen nacional de Miss Trans 2022 para representar a Sinaloa. La cede está programada en Puerto Vallarta del 1 al 5 de junio. En entrevista para EL DEBATE, nos platica que desde hace 10 años se ha dedicado al estilismo y, con base en su profesión, comenzó el sueño por los concursos de belleza, además nos comenta cómo ha sido el proceso y la dedicación para representar a su tierra.

¿Cómo ha sido el camino para llegar a este certamen?

Ha sido difícil pero justo. Como me he ido preparando durante este tiempo, se ha ido acomodando gracias a las personas que están apoyándome. Estoy a dos meses de ir a Puerto Vallarta, donde se llevará a cabo el Miss Trans 2022, donde representaré a mi estado de Sinaloa.

Jamie Romina va con todo para el concurso/Cristina Félix

¿Cómo te estás preparando?

Mediante dietas, gimnasio, lectura, prepararme psicológicamente, vestuario. Tengo que estar en un peso adecuado para poder estar dentro del protocolo. Soy la primera mujer trans en representar al estado de Sinaloa a nivel nacional, que podría tener trascendencia a una internacio nal que será la ganadora de Miss México, estaremos representando en el país de Filipinas.

¿Cómo empezó este sueño?

Es un gusto personal y lo estoy haciendo por mi mamá, que hace dos años falleció, quien me hacía los vestidos. Me he propuesto conquistar la corona de México para representar con mucho honor a mi país; todo empezó como un sueño, y aquí estoy cumpliéndolo poco a poco. Estoy preparándome arduamente con la ilusión de traerme esa corona a mi tierra.

