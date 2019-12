Jane Fonda intentó reunirse con Trump, pero solo recibió risas

La leyenda de Hollywood Jane Fonda reveló que intentó reunirse con el presidente Donald Trump poco después de su elección con un grupo de activistas climáticos "hermosos, voluptuosos y brillantes", incluida Pamela Anderson, para convencerlo de que se enfrentara al calentamiento global.

Pero después de discutir su idea con el yerno del presidente Jared Kushner y su hija Ivanka Trump, Jane Fonda no escuchó nada, lo que finalmente la ayudó a convencerla de mudarse durante varios meses a Washington y usar el poder de su celebridad para ayudar a impulsar las movilizaciones masivas.

Hablando en el National Press Club, la actriz que cumplirá 82 años el sábado, manifestó que tramó el plan el día después de que el magnate inmobiliario de Nueva York fuera elegido en 2016. "Como que conozco a hombres como Trump, no es tan malo, pero ya sabes, conozco esas inclinaciones y pensé, 'voy a conseguir tres o cuatro de las activistas climáticas más bellas, voluptuosas y brillantes, Pamela Anderson es una de ellas, y algunos científicos, y voy a hacer una cita, y todos veremos a Trump y nos arrodillaremos'", agregó entre risas.

Y le vamos a decir, presidente Trump, puedes ser el héroe del mundo entero, puedes ser el ser humano más importante que haya nacido, el mejor, perfecto, maravilloso, grande, enorme, maravilloso, si proteges el planeta.

Ella dijo que luego llamó a Jared Kushner, quien la refirió a su esposa Ivanka, la "ambientalista de la familia", para que la llamara. Jane Fonda dijo que Ivanka se echó a reír cuando le dijeron el plan, pero no lo llevó más lejos.

La actriz ganadora del Oscar, que se hizo un nombre como pacifista y feminista desde la década de 1970, ha participado en protestas no autorizadas fuera del Capitolio de los Estados Unidos. Ha sido arrestada junto a otras activistas, con la esperanza de provocar un movimiento masivo de millones para obligar al gobierno a actuar.

Cuando se le preguntó qué pensaba de la repetida burla de Trump de la activista sueca Greta Thunberg y su impacto en otros adolescentes que luchan por la acción climática, Jane Fonda dijo que el presidente merecía lástima, no desprecio, porque parecía "traumatizado".

Un hombre que podría hacerle eso a una chica como Greta está tan vacío, tan carente de empatía y compasión, que necesitamos ser compasivos.

"¡Podemos odiar el comportamiento! pero tenemos que entender que el comportamiento es el lenguaje de los traumatizados, por lo que no odiamos a los traumatizados, tengo empatía, pero me temo que no hay cambio en él".

Jane Fonda cumplirá 82 años este sábado. Foto: Oliver Douliery / AFP

Fonda concluyó que si Trump gana la reelección el año próximo o si un demócrata toma la Casa Blanca, los activistas "todavía tienen que estar en las calles sosteniendo sus pies al fuego".

Hay una gran ventaja de ser viejo, porque puedes mirar hacia atrás y puedes ver presidentes. He visto presidentes, y cuando no obligamos a las personas en el cargo a hacer lo que tienen que hacer, suceden cosas terribles.