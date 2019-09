Jane Fonda se une al Salón Nacional de la Fama de la Mujer

La jueza de la Corte Suprema de los EE. UU., Sonia Sotomayor, la actriz Jane Fonda y la abogada Gloria Allred se encuentran entre los últimos miembros del Salón Nacional de la Fama de la Mujer.

La Clase de 2019 que se instalará el sábado en el salón en el norte del estado de Nueva York también incluye a la activista Angela Davis, la abogada Sarah Deer, la diseñadora de moda Diane von Furstenberg, la piloto retirada de la Fuerza Aérea Nicole Malachowski, la fallecida artista y sufragista Rose O'Neill y el difunto Congresista de Nueva York Louise Slaughter.

La compositora Laurie Spiegel está siendo honrada por sus composiciones de música electrónica y la bióloga molecular Flossie Wong-Staal por el trabajo que ayudó a demostrar que el VIH es la causa del SIDA.

Sonia Sotomayor durante entrevista/AP

El salón en Seneca Falls, donde se celebró una convención histórica sobre los derechos de las mujeres en los Estados Unidos en 1848, no identifica un tema cuando requiere nominaciones, dijo la presidenta de inducción, Sujatha Ramanujan. Pero dijo que a veces surge un tema, como lo ha hecho este año, que refleja el estado de ánimo político y social del país.

"Aparece en las nominaciones porque le preguntamos al público en general", dijo Ramanujan, "y en un momento en que las mujeres sienten que sus voces necesitan ser escuchadas, están nominando a mujeres cuyas voces eran fuertes".

En particular, señaló a Allred y su trabajo como defensora de las mujeres que han sido maltratadas y Deer, que es una activista nativa estadounidense centrada en los derechos de las víctimas.

La filósofa Angela Davis con un reconocimiento/AP

Todos los homenajeados vivos aceptaron invitaciones a los eventos de inducción de fin de semana.

"Siento esta conexión y siempre la he sentido, incluso antes de saber que iba a ser inducida, a los pioneros de los derechos de las mujeres que vinieron antes que yo", dijo Allred, quien a los 78 años sigue representando a acusadores en conducta sexual inapropiada de alto perfil. casos incluidos contra el financiero Jeffrey Epstein y Harvey Weinstein.

"Todavía tenemos más batallas para luchar en esta guerra contra las mujeres", dijo por teléfono Allred, citando el impulso de décadas para ratificar la propuesta de Enmienda de Igualdad de Derechos a la constitución.

La selección de Fonda llevó al supervisor de la ciudad de Seneca Falls a amenazar con retirar fondos del sitio. Greg Lazzaro escribió en una resolución, que no fue aprobada, que el activismo de Fonda durante la Guerra de Vietnam "trajo divisiones a nuestro país".

La doctora Flossie durante un discurso/AP

La actriz recibió duras críticas después de ser fotografiada encima de un arma antiaérea durante una visita de 1972 a Vietnam del Norte, un momento en el que ha dicho que lamenta.

"Siempre habrá disidencia", dijo Ramanujan, recordando los piquetes y las protestas pasadas, incluso en torno a la inducción de la fundadora de Planned Parenthood, Margaret Sanger, en 1981. Dijo que Fonda está siendo honrada por toda una vida de logros y que el salón está junto a la selección. .

"No eliminamos la lista por protestas", dijo Ramanujan. "También respetamos que las personas tengan opiniones diferentes, y no queremos faltarle el respeto a nadie".

Fonda no pudo ser contactado para comentar antes de la inducción. Ella le dijo a The Associated Press el año pasado que agradece sus encuentros con veteranos de la Guerra de Vietnam porque brindan la oportunidad de hablar.

La reconocida diseñadora Diane von Furstenberg/AP

Después de ser nominados por el público, los miembros elegidos son elegidos por un panel de expertos en función de sus contribuciones en las áreas de artes, atletismo, negocios, educación, gobierno, humanidades, filantropía o ciencias. Se introduce una nueva clase cada dos años.

Este año, la ex presentadora de Fox News, Gretchen Carlson, una ex Miss América que ayudó a eliminar la competencia de trajes de baño del concurso, será la maestra de ceremonias.