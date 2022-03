Jared Leto confiesa que se pondría un tatuaje en honor a Belinda

México.- Actualmente el actor estadounidense Jared Leto se encuentra de promoción con el estreno de su nuevo filme; "Morbius", en antihéroe de Marvel Cómics dentro del universo de Spider-Man, momento en el que aprovechó para ofrecer algunas entrevistas.

Entre sus conversaciones se destacó la que mantuvo con El Escorpión Dorado, quien no perdió la oportunidad de hacerle todo tipo de preguntas al famoso de 50 años de edad, una de estas trató sobre la posibilidad de hacerse un tatuaje en honor a Belinda.

La pregunta llegó luego de que varias de las exparejas de la actriz y cantante española nacionalizada mexicana se hicieran tatuajes en su honor y Jared confesó que él no se quedaría atrás, pues no dice no a hacerse un tatuaje sobre la conocida Princesa del Pop Latino.

"¿Tendrías los cojones para ponerte un tatuaje que diga Belinda?", cuestionó El Escorpión Dorado al actor. A pesar de que en un principio no entendía lo que pasaba, luego de que le explicaran supo de lo que realmente hablaban y definió a Belinda como una mujer muy talentosa.

"Estás hablando de la cantante muy talentosa y que es actriz... sí, claro, ella es genial", confesó Jared Leto dejando en claro que estaría dispuesto a tatuarse en honor a la intérprete de 'Dopamina'.

Sin lugar a dudas, la reciente entrevista de Jared Leto con El Escorpión Dorado es una de las más entretenidas y cómicas dentro del canal del famoso influencer, misma que rebasa las 250 mil reproducciones a tan sólo horas de su estreno en YouTube.

