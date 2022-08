Jason Alexander sentenciado a 64 días de prisión, tras lograr "colarse" a la boda de Britney Spears

Sandra Bisignani, abogada de Jason Alexander, manifestó en la corte, que no había evidencia de que él tuviera la intención de dañar a Britney Spears .

Britney Spears y Jason Alexander se hicieron amigos en la infancia. En el 2004 se casaron en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Sin embargo, su matrimonio solo duró 55 horas, tras una petición en el tribunal, por parte de su padre, en la que se detallaba que la cantante "no era consciente de sus acciones".

Finalmente, Jason Alexander fue sacado esposado de la propiedad y la boda de su ex esposa, se llevó a cabo de manera normal.

Jason Alexander , quien fuera el primer esposo de Britney Spears , fue condenado por los delitos de allanamiento de morada y agresión , por un tribunal del condado de Ventura, California, Estados Unidos. Esto se debió a que en junio pasado, logró "colarse" a la boda de la ex "Princesa del pop" con Sam Asghari .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

